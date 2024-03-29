У Полтаві освятили автівку для військових 103-ї бригади. Її придбали за гроші із продажу напоїв у благодійній кав’ярні.

Про це Суспільному розповів митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

"Це автомобіль для наших захисників, 103-ї механізованої бригади. Вони захищають Авдіївський напрямок. Сьогодні цей автомобіль поїде в місце виконання завдань", — каже митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

Біля Свято-Успенського собору ПЦУ у Полтаві митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір освячує автівку. Суспільне Полтава

"Зазвичай хлопці роблять нам замовлення, що приблизно їм потрібно. Комусь достатньо джипів, комусь потрібні тільки пікапи. Від їхніх запитів ми вже шукаємо те, що підходить", — говорить голова БО "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.

Гроші на автомобіль зібрали за 20 днів. Почали це робити від 9 березня, розповіла голова "Полтавського батальйону небайдужих" Наталія Гранчак.

Автівка дял військових на Авдіївський напрямок. Суспільне Полтава

"Вартість її – 149 тисяч, плюс шість тисяч пішло на пальне, щоб перегнати її від кордону сюди до Полтави. 155 тисяч ми заплатили за неї. Ця автівка 2005 року, (авто – ред.) 2008 року коштувало б на 30 тисяч гривень більше. А їм різниці, фактично, великої не буде. Тим паче, там напрямки такі, що може прилетіти в будь-який час. Тому ми намагаємося обирати з того, що їм підходить, найдешевше", — повідомила голова БО "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.

Авто придбали з грошей за продаж напоїв у "Благокаві", у якій працюють волонтери "Полтавського батальйону небайдужих", розповів митрополит.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram| Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook