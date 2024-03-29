У Полтаві освятили автівку для військових 103-ї бригади. Її придбали за гроші із продажу напоїв у благодійній кав’ярні.
Про це Суспільному розповів митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.
"Це автомобіль для наших захисників, 103-ї механізованої бригади. Вони захищають Авдіївський напрямок. Сьогодні цей автомобіль поїде в місце виконання завдань", — каже митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.
"Зазвичай хлопці роблять нам замовлення, що приблизно їм потрібно. Комусь достатньо джипів, комусь потрібні тільки пікапи. Від їхніх запитів ми вже шукаємо те, що підходить", — говорить голова БО "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.
Гроші на автомобіль зібрали за 20 днів. Почали це робити від 9 березня, розповіла голова "Полтавського батальйону небайдужих" Наталія Гранчак.
"Вартість її – 149 тисяч, плюс шість тисяч пішло на пальне, щоб перегнати її від кордону сюди до Полтави. 155 тисяч ми заплатили за неї. Ця автівка 2005 року, (авто – ред.) 2008 року коштувало б на 30 тисяч гривень більше. А їм різниці, фактично, великої не буде. Тим паче, там напрямки такі, що може прилетіти в будь-який час. Тому ми намагаємося обирати з того, що їм підходить, найдешевше", — повідомила голова БО "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.
Авто придбали з грошей за продаж напоїв у "Благокаві", у якій працюють волонтери "Полтавського батальйону небайдужих", розповів митрополит.
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