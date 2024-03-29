Поліція відкрила кримінальне провадження: після удару РФ по Шевченківському району Харкова 27 березня мешканка пошкодженої квартири заперечувала агресію РФ та підтримувала дії російських військ.

Про це повідомили пресслужба поліції Харківщини.

"Під час інтерв’ю з журналістами харківʼянка заперечувала збройну агресію російської федерації, висловлювалася на підтримку вторгнення на територію України й окупацію частини території держави, а також засуджувала дії української влади", — сказано у повідомленні.

Слідчі з'ясували, що жінці 59 років і її житло пошкоджене внаслідок авіаудару.

"В ході досудового розслідування співробітники райуправління опитали свідків. Вони підтвердили проросійську позицію фігурантки та повідомили про конфлікти з нею на цьому ґрунті", — сказано у повідомленні.

Справу відкрили за статтею про колабораційну діяльність. Розслідування триває, кажуть у поліції.

Внаслідок авіаударів по Шевченківському району Харкова 27 березня загинув чоловік, 18 людей були поранені.

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