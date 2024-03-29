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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки армії РФ — Генштаб
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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки армії РФ — Генштаб

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Сили оборони відбили дві атаки армії РФ на Оріхівському напрямку
Українська САУ в момент пострілу. Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України

Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового, Запорізької області.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила дві безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Новоданилівка та Роботине, Запорізької області.

Окрім цього, російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Запорізької області, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я та Щербаки.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 28 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення.

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