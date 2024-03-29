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У Житомирі провели в останню путь військовослужбовця Олександра Павлюка
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У Житомирі провели в останню путь військовослужбовця Олександра Павлюка

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війна, зсу, смерть, герой, військовий
У Житомирі попрощалися із загиблим воїном. Колаж Суспільного

29 березня у Житомирі попрощалися з 37-річним військовим Олександром Павлюком, який загинув у боях за Україну 25 березня 2024 року на Донеччині.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради у Telegram.

У повідомленні йдеться, Олександр Павлюк народився в Житомирі та закінчив школу №18. Потім навчався в Будівельному технікумі, служив у Збройних Силах України і працював у приватному бізнесі.

З вересня 2022 року Олександр добровільно став на захист України. Разом зі своїми товаришами був не в одній гарячій точці країни.

Вічна слава та світла пам'ять нашому Герою.

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