У Житомирі провели в останню путь військовослужбовця Олександра Павлюка

29 березня у Житомирі попрощалися з 37-річним військовим Олександром Павлюком, який загинув у боях за Україну 25 березня 2024 року на Донеччині.
Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради у Telegram.
У повідомленні йдеться, Олександр Павлюк народився в Житомирі та закінчив школу №18. Потім навчався в Будівельному технікумі, служив у Збройних Силах України і працював у приватному бізнесі.
З вересня 2022 року Олександр добровільно став на захист України. Разом зі своїми товаришами був не в одній гарячій точці країни.
Вічна слава та світла пам'ять нашому Герою.
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