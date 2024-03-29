До 24⁰ тепла. Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 30 березня

30 березня на Івано-Франківщині переважатиме тепла, сонячна погода. По місту й області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 5° до 7° тепла, вдень повітря прогріється до 22-24⁰ тепла. По області вночі — 3-8° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 19-24⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі прогнозують 3-8° тепла, вдень — 10-15° тепла.

Вітер — південний, 7-12 м/с, місцями — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, синоптики попереджають про зміну гідрологічної ситуації.

"30 та 31 березня у Дністрі на ділянці Галич — Заліщики очікується підвищення рівнів води на 0,7-1,2 метра над поточними показниками", — йдеться у дописі.

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