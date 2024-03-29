НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До 24⁰ тепла. Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 30 березня
ПОГОДАРегіони

До 24⁰ тепла. Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 30 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 30 березня
30 березня на Прикарпатті буде тепла й сонячна погода. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

30 березня на Івано-Франківщині переважатиме тепла, сонячна погода. По місту й області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 5° до 7° тепла, вдень повітря прогріється до 22-24⁰ тепла. По області вночі — 3-8° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 19-24⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі прогнозують 3-8° тепла, вдень — 10-15° тепла.

Вітер — південний, 7-12 м/с, місцями — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, синоптики попереджають про зміну гідрологічної ситуації.

"30 та 31 березня у Дністрі на ділянці Галич — Заліщики очікується підвищення рівнів води на 0,7-1,2 метра над поточними показниками", — йдеться у дописі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Природа, річка, очерет
Якою буде погода на вихідні у Кіровоградській області
У Києві рятувальники тренувались долати наслідки повені
Столичні рятувальники тренувались долати наслідки повені. У КМДА назвали райони з ризиком підтоплень
У Києві під час грози 29 березня випав град
Київ накрила злива з градом
Річка Уж
У Великодні вихідні 30-31 березня на Закарпатті буде +26 °C
На початок