У Сумах сталася ДТП: троє людей травмовані

Ввечері 28 березня у Сумах на вул. Харківська сталася ДТП. Травмувалося троє людей, їх госпіталізували.

Про це повідомили у патрульній поліції.

За даними правоохоронців, водій автомобіля BMW, не вибравши безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mazda, а потім ще й з автомобілем Skoda Fabia. Водії автівок рухалися в зустрічному напрямку.

Аварія у Сумах. Фото: Патрульна поліція Сумської області

У результаті троє людей госпіталізували: водія та пасажирку Skoda Fabia і водія автомобіля BMW.

Аварія у Сумах. Фото: Патрульна поліція Сумської області

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