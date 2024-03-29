НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Сумах сталася ДТП: троє людей травмовані
ДТППОЛІЦІЯРегіони

У Сумах сталася ДТП: троє людей травмовані

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Аварія у Сумах
Аварія у Сумах. Фото: Патрульна поліція Сумської області

Ввечері 28 березня у Сумах на вул. Харківська сталася ДТП. Травмувалося троє людей, їх госпіталізували.

Про це повідомили у патрульній поліції.

За даними правоохоронців, водій автомобіля BMW, не вибравши безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mazda, а потім ще й з автомобілем Skoda Fabia. Водії автівок рухалися в зустрічному напрямку.

У Сумах сталася ДТП: троє людей травмовані
Аварія у Сумах. Фото: Патрульна поліція Сумської області

У результаті троє людей госпіталізували: водія та пасажирку Skoda Fabia і водія автомобіля BMW.

У Сумах сталася ДТП: троє людей травмовані
Аварія у Сумах. Фото: Патрульна поліція Сумської області

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Аварія у Вінниці
У Вінниці сталася смертельна аварія
Аварія, Дніпро
У Дніпрі на Новому мосту перекинулася вантажівка: рух ускладнено
Аварія у Лубенській громаді
Не впорався з керуванням: на Полтавщині внаслідок аварії травмувався водій легковика
Анатолій Стрига, Андрій Савенко, Ігор Кияшко
Загинули на Харківщині, Запоріжжі й Донеччині. Кіровоградщина втратила трьох військових
На початок