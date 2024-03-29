У Сумах сталася ДТП: троє людей травмовані

Ввечері 28 березня у Сумах на вул. Харківська сталася ДТП. Травмувалося троє людей, їх госпіталізували.
Про це повідомили у патрульній поліції.
За даними правоохоронців, водій автомобіля BMW, не вибравши безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mazda, а потім ще й з автомобілем Skoda Fabia. Водії автівок рухалися в зустрічному напрямку.
Аварія у Сумах. Фото: Патрульна поліція Сумської області
У результаті троє людей госпіталізували: водія та пасажирку Skoda Fabia і водія автомобіля BMW.
Аварія у Сумах. Фото: Патрульна поліція Сумської області
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