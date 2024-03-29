У Києві фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу виявили несанкціоноване сміттєзвалище поблизу водойми в Дарницькому районі. Вони через суд вимагають від міської влади очистити забруднену територію.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Представники Держекоінспекції Столичного округу встановили, що у прибережній захисній смузі водного об'єкта в Дарницькому районі накопичились будівельні відходи та залишки сухої рослинності. Площа засмічення перевищує 0,6 га.

Засмічена прибережна ділянка в Дарницькому районі, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Екологи заявляють, що несанкціоноване звалище забруднює довкілля і негативно впливає на здоров'я містян. Як зазначили в прокуратурі, Київська міська державна адміністрація не вживає заходів для прибирання смітника.

Тож Подільська окружна прокуратура Києва, захищаючи інтереси держави в особі Державної екологічної інспекції, звернулась із позовом до Київського окружного адміністративного суду. У ньому просять зобов'язати столичних посадовців ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище.

Раніше в Солом'янському районі Києва з'явилось стихійне сміттєзвалище через те, що комунальники звозили на пустир бетонні блоки, брухт та автомобільні шини. Прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості керівнику "Київавтодору" та екскерівникові КП "ШЕУ Солом'янського району".

Також двох колишніх керівників столичного комунального підприємства запідозрили в умисному пошкодженні природного заказника "Деснянські луки". Через дозвіл почати там будівельні роботи було пошкоджено більше гектара родючого ґрунту.