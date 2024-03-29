НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Забруднює довкілля: столичну владу через суд намагаються зобов'язати прибрати сміттєзвалище
довкілляЕКОЛОГІЯПриродаПРОКУРАТУРАСудРегіони

Забруднює довкілля: столичну владу через суд намагаються зобов'язати прибрати сміттєзвалище

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Екологи звернулись до суду через стихійне сміттєзвалище в Дарницькому районі Києва
Стихійне звалище сміття в Дарницькому районі, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

У Києві фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу виявили несанкціоноване сміттєзвалище поблизу водойми в Дарницькому районі. Вони через суд вимагають від міської влади очистити забруднену територію.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Представники Держекоінспекції Столичного округу встановили, що у прибережній захисній смузі водного об'єкта в Дарницькому районі накопичились будівельні відходи та залишки сухої рослинності. Площа засмічення перевищує 0,6 га.

Забруднює довкілля: столичну владу через суд намагаються зобов'язати прибрати сміттєзвалище
Засмічена прибережна ділянка в Дарницькому районі, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Екологи заявляють, що несанкціоноване звалище забруднює довкілля і негативно впливає на здоров'я містян. Як зазначили в прокуратурі, Київська міська державна адміністрація не вживає заходів для прибирання смітника.

Тож Подільська окружна прокуратура Києва, захищаючи інтереси держави в особі Державної екологічної інспекції, звернулась із позовом до Київського окружного адміністративного суду. У ньому просять зобов'язати столичних посадовців ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище.

Раніше в Солом'янському районі Києва з'явилось стихійне сміттєзвалище через те, що комунальники звозили на пустир бетонні блоки, брухт та автомобільні шини. Прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості керівнику "Київавтодору" та екскерівникові КП "ШЕУ Солом'янського району".

Також двох колишніх керівників столичного комунального підприємства запідозрили в умисному пошкодженні природного заказника "Деснянські луки". Через дозвіл почати там будівельні роботи було пошкоджено більше гектара родючого ґрунту.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Природа, річка, очерет
Якою буде погода на вихідні у Кіровоградській області
Ботанічний сад в Одесі
Пошкоджені усі теплиці: як відновлюється після ракетного удару Ботанічний сад
свині, чума
На Дніпропетровщині біля річки Оріль знайшли мертвих свиней: що відомо
20 тисяч саджанців висадили на Хмельниччині
20 тисяч саджанців висадили на Хмельниччині
На початок