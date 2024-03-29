До 23° тепла очікується на Харківщині в останні вихідні березня: прогноз

В останні вихідні березня у Харкові та області очікується тепла погода, дощів не прогнозують.
Про це Суспільне Харків повідомили у регіональному гідрометцентрі.
Погода на 30 березня у Харкові та області
- Мінлива хмарність;
- Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.
Саржин яр у Харкові, березень 2024 року. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків
Погода у Харкові та області 31 березня
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер південний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 4-9° тепла, вдень 18-23°.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube