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До 23° тепла очікується на Харківщині в останні вихідні березня: прогноз
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До 23° тепла очікується на Харківщині в останні вихідні березня: прогноз

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Саржин яр у Харкові
Саржин яр у Харкові. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

В останні вихідні березня у Харкові та області очікується тепла погода, дощів не прогнозують.

Про це Суспільне Харків повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Погода на 30 березня у Харкові та області

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів;
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря на Харківщині: вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.
Саржин яр у Харкові
Саржин яр у Харкові, березень 2024 року. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

Погода у Харкові та області 31 березня

  • Мінлива хмарність;
  • Без опадів;
  • Вітер південний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 4-9° тепла, вдень 18-23°.

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