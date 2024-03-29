Військовослужбовець 124 окремої бригади територіальної оборони Артем Рудаков 28 березня став свідком російського обстрілу Херсона. Він одразу зупинив автівку та побіг надавати допомогу травмованим пасажирам таксі. Поранених внаслідок атак РФ цивільних він рятує втретє. Розповідає, що нескладні навички та знання з надання домедичної допомоги рятують життя.

Російські військові у Херсоні обстріляли автівку таксі вдень 28 березня. У салоні на той час були троє людей. Водій від отриманих поранень загинув на місці. Двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, були поранені. Артем Рудаков розповідає, що у цей час їхав повз. Коли побачив пошкоджену автівку на узбіччі — зупинився.

Обстріляне армією РФ авто, Херсон, 28 березня 2024 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

"Під’їхавши трошки ближче побачив, що пасажир цієї автівки намагається надати собі самопоміч, накладаючи ремінь від штанів. Я ще під’їхав. У мене є рюкзак медичний, дістав турнікет. Потім він почав кричати "Жінка, жінка!" — я й побачив жінку в авто. У неї були більш тяжкі поранення. Тому прийняв рішення саме їй надавати допомогу. Поруч знаходилися два цивільних чоловіки, яким я передав турнікет, щоб вони надали допомогу чоловіку. А жінку вже безпосередньо дістали з автомобіля, та почав надавати їй першу домедичну допомогу. У неї були осколкові порання лівої, правої ноги та в живіт", — говорить військовослужбовець 124 окремої бригади територіальної оборони.

Військовослужбовець Артем Рудаков, який тричі врятував поранених людей, Херсон, 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

За словами Артема, екстрена медична допомога на виклик приїхала швидко. Медики шпиталізували обох поранених. Військовослужбовець показує аптечку, яку постійно тримає під рукою. Тут турнікети, знеболювальні, рукавички, матеріали для перев’язки. Говорить використовує аптечку для надання допомоги місцевим жителям втретє.

"Також був випадок у передмісті міста Херсон, коли влучили снаряди РФ. Також там постраждали жінка і дитина. До цього були прильоти, коли літній чоловік постраждав внаслідок обстрілу. Не знаю, якось так виходить, що я завжди поруч. На сьогодні важливо знати навички з першої домедичної допомоги, вони нескладні, алгоритм простий. Прості дії рятують життя. Це важливо для кожного цивільного та військового", — каже Артем Рудаков.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.