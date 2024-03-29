Причини встановлюються: у Миколаївській області на пожежі загинув чоловік

У селі Мурахівка, що на Миколаївщині, 29 березня сталася пожежа. Внаслідок займання загинув чоловік 1962 року народження.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.

Повідомлення про загоряння у житловому будинку у селищі Мурахівка надійшло на лінію "101" о 07:29.

"Телефонував сусід, який побачив щільний дим з помешкання", — повідомили у відомстві.

Таким чином, під час розвідки в одній з кімнат рятувальники виявили тіло загиблого. Пожежу ліквідували на незначній площі. Попередня причина займання станом на 14:12 невідома.

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