Що відомо про Амета Сулейманова

Амет Сулейманов – громадянський журналіст “Кримської солідарності”, який повідомляв про обшуки та затримання кримських татар після незаконної окупації Криму Росією 2014 року.

Він страждає від артеріальної та мітральної недостатності серця. Дружина політв'язня Ліля повідомила, що чоловік стоїть на черзі на операцію. Також вона наголошувала, що перебування у в'язниці для нього "буде рівносильно смерті".

Також у кримського татарина значилась інвалідність, але у 2015 році її було знято через його відмову від операції в Москві, адже планував операцію проводити у Києві, де отримував систематичне лікування.

Після обшуків та подальшого затримання 11 березня 2020 року та до 5 квітня 2023-го Сулейманов перебував під домашнім арештом через тяжку хворобу серця.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону, незважаючи на численні заяви захисту щодо стану здоров'я кримського татарина, прийняв рішення відправити його до колонії суворого режиму на 12 років.

Доповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликали російську владу звільнити незаконно ув’язненого Амета Сулейманова.