Фрунзенський районний суд міста Владимира (Росія) відмовився звільнити засудженого на 12 років ув'язнення кримського політв'язня, громадянського журналіста із хворобою серця Амета Сулейманова з-під варти за станом здоров'я. Захист заявляє, що його здоров'я несумісне з умовами утримання у російській в'язниці.
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Про це повідомила 29 березня правозахисниця, журналістка Лутфіє Зудієва у Facebook з посиланням на слова адвокатки Лілі Гемеджі.
Адвокатка розповіла, що у Сулейманова постійні задишка, біль у легенях, високий тиск і набряки ніг. Він потребує заміни серцевого клапана і страждає на кілька важких захворювань. Стан здоров'я кримського татарина несумісний з умовами утримання у в'язниці у Владимирі, наполягає Гемеджі.
"За рік стан Амета істотно погіршився, змінилися ступені його захворювань, а також два його захворювання входять до переліку захворювань і відповідають пункту 41 і 42 переліку захворювань, які передбачають звільнення від покарання у зв'язку з тяжким захворюванням. Однак представник медико-санітарної частини ФСВП РФ, який сьогодні був присутній у судовому засіданні, посилалася на те, що ступінь захворювання Амета недостатньо важкий", — зазначила адвокатка.
Наразі захист готує апеляційну скаргу на постанову російського суду.
Що відомо про Амета Сулейманова
Амет Сулейманов – громадянський журналіст “Кримської солідарності”, який повідомляв про обшуки та затримання кримських татар після незаконної окупації Криму Росією 2014 року.
Він страждає від артеріальної та мітральної недостатності серця. Дружина політв'язня Ліля повідомила, що чоловік стоїть на черзі на операцію. Також вона наголошувала, що перебування у в'язниці для нього "буде рівносильно смерті".
Також у кримського татарина значилась інвалідність, але у 2015 році її було знято через його відмову від операції в Москві, адже планував операцію проводити у Києві, де отримував систематичне лікування.
Після обшуків та подальшого затримання 11 березня 2020 року та до 5 квітня 2023-го Сулейманов перебував під домашнім арештом через тяжку хворобу серця.
Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону, незважаючи на численні заяви захисту щодо стану здоров'я кримського татарина, прийняв рішення відправити його до колонії суворого режиму на 12 років.
Доповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликали російську владу звільнити незаконно ув’язненого Амета Сулейманова.
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