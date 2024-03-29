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У центрі Мукачева встановили експозицію з писанок
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У центрі Мукачева встановили експозицію з писанок

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У центрі Мукачева встановили експозицію з писанок
У центрі Мукачева встановили експозицію з писанок, 29.03.2024. Фото: Мукачівська міська рада/Facebook

У центрі міста Мукачево у п'ятницю, 29 березня, встановили експозицію з писанок заввишки 80 сантиметрів. Вона діятиме до 6 травня.

Про це інформують на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

"Понад двадцять яскравих писанкових артоб'єктів та писанкове дерево прикрашають центральну площу Мукачева на пасхальні свята і вже стали яскравою фотозоною для мукачівців та гостей міста", — йдеться у повідомленні.

У центрі Мукачева встановили експозицію з писанок
У центрі Мукачева встановили експозицію з писанок, 29.03.2024. Фото: Мукачівська міська рада/Facebook

Великі макети писанок розмальовували учні Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі, художньої школи "Ром-Арт" та вихованці навчального центру "Platform 9 3/4". Писанкове дерево прикрашають писанки учнів загальноосвітніх шкіл громади та вихованців Центру дитячої та юнацької творчості, додали у міськраді.

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