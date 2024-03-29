Ендометріоз — це діагноз у гінекології, якому характерна поява доброякісних розростань тканини. Березень — місяць обізнаності про захворювання, яке виявляють у 10 % жінок.

Що потрібно знати про ендометріоз і як убезпечити себе від хвороби Суспільне розпитало у лікарки-гінекологині Луцького клінічного пологового будинку Лариси Шендибило. Зі слів лікарки, останнім часом хвороба стала більш поширеною серед пацієнток на Волині і може маскуватися під інші захворювання.

Лікарка-гінекологиня Луцького пологового будинкуЛариса Шендибило. Суспільне Луцьк

"Жінка думає, що це тазові болі" — симптоми ендометріозу

Серед симптомів, на які має звернути увагу жінка, Лариса Шендибило називає: болі внизу живота, кров’янисті, "мажучі" виділення перед місячними, або після них.

"Можуть бути відчуття важкості внизу живота, міжменструальні кровотечі, може бути відчуття болю і дискомфорту при статевому житті, може відчуття бути на пряму кишку, сечовий міхур, в залежності де ці вогнища розміщуються", — додає лікарка.

Види і форми ендометріозу

Лікарі виділяють два види ендометріозу — генітальний і екстрагенітальний. Генітальний ендометріоз поділяється на внутрішній і зовнішній.

"Внутрішній ендометріоз — це коли вогнище приживається в товщі стінок матки. Є легка форма, середня форма важкості і дуже важка форма. Зовнішній — коли ці вогнища приживаються на яєчниках, в трубах, на очеревинні. Екстрагенітальний ендометріоз – коли ці вогнища приживаються в легенях, в після операційній рані, в рубці", — зазначила Лариса Шендибило.

Хто у зоні ризику і як не спровокувати хворобу

Найчастіше ендометріоз виявляють у жінок 20-30 років, у тих, хто має знижений імунітет, гормональні порушення чи захворювання щитоподібної залози. Також у зоні ризику — жінки із надмірною вагою.

Зі слів лікарки, 35% жінок із непліддям мають діагноз ендометріоз. Щоб не провокувати появу хвороби Лариса Шендибило найперше радить уникати статевого життя під час місячних та великих навантажень.

"Якщо жінка користується вагінальними тампонами під час місячних і вчасно не міняє, то відбувається закид менструальної крові в труби, в черевну порожнину і це теж призводить до виникнення вогнищ ендометріозу", — додає гінекологиня. — Переривання вагітності, оперативні втручання – теж високий ризик виникнення цієї хвороби".

Тривалість лікування ендометріозу

Лариса Шендибило зазначила, що при появі перших симптомів жінкам слід одразу звертатися о лікаря. Якщо зволікати — хвороба лише пошириться і її лікування займе багато часу.

"УЗД обстеження, підтвердження гістероскопії, лапароскопії — це все дає можливість поставити вірний діагноз, а відповідно і вірне лікування. Воно є довготривале. якщо в жінки знижений рівень прогестерону, це теж є гормонозалежне, воно сприяє тому, що оці гетеротопії більш розростаються, і дає більшість клінічних проявів", — додала лікарка.

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