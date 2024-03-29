З початку дії законів про декомунізацію, у квітні 2015 року, у Кіровоградській області демонтували понад 100 пам’яток радянських часів. Як в області виконуються закони про декомунізацію та засудження тоталітарних режимів в Україні, які пам’ятники не демонтували, чому, та скільки часу мають громади на демонтаж радянських символів – у матеріалі Суспільного.

Не демонтованими в області залишилося 60 пам’ятників та 50 написів на будівлях, розповів начальник обласного управління комунікацій з громадськістю Віталій Останній.

"Переважно — це написи російською мовою, назви, вивіски, які були архітектурно вмонтовані у будівлі".

Напис "Красная звезда" над в'їздом на територію кропивницького заводу. Суспільне Кропивницький

Партнер проєкту "Деколонізація. Україна" Дмитро Завражний розповів, напис на воротах заводу "Ельворті" у Кропивницькому, який до квітня 2016 називався "Червона Зірка"(тільки російською мовою), попри перейменування, залишили колишній.

Приміщення заводу "Акустика" у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

Цього тижня в Кропивницькому демонтували радянські символи – серп та молот — з будівлі бізнес-центру "Акустика". За словами Дмитра Завражного, радянські символи на будівлі — це порушення законів про декомунізацію, які ухвалені Верховною Радою у квітні 2015. Згідно з ними, усі радянські назви потрібно змінити, символіку демонтувати.

"Є закон, але якщо не спонукати до його виконання, то нічого не буде виконуватися. До людей не доходить, що росіяни бачучи радянські символи, вони вважають себе правонаступником Радянського Союзу, вважають, що це їхнє, тому йдуть сюди. Цього не має бути взагалі. В країнах Балтії давно це все демонтували".

Вважає, спочатку треба змінити таблички та пам’ятники перед очима, а потім вже змінюється свідомість людей.

Памятник робітникам-червонозорівцям у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

Меморіал робітникам-червонозорівцям, які загинули під час Другої світової війни встановили у місті в 1974 році. Дмитро Завражний вважає, такий меморіал повинен бути, але зі змінами.

"Що це за "Великая Отечественная война", що це за російська мова і що це за дата 1941 рік, це дата чого? Напис "Велика Вітчизняна війна" треба змінити на "Друга світова" та рік її початку з 1941 на 1939. Прізвища загиблих мають бути українською мовою, а не російською. Ми з Росією воюємо, а у нас монументи мовою країни-окупанта".

У 2022 році на обласній консультативній раді ухвалили рішення меморіал перейменувати і внести зміни в оформленні, розповів член топонімічної комісії Руслан Фросіняк.

"Документація підготовлена, але цей процес затягнувся. У той же час протягом цього року ми направимо документи у міністерство, щоб ця пам’ятка залишалася у реєстрах із новою назвою з урахуванням того, що там Друга світова війна".

Ці три об’єкти, перебувають на балансі акціонерного товариства "Ельворті". Помічниця керівника підприємства Наталія Хорольська сказала, на виконання закону про декомунізацію демонтували символи "Серп і молот" з колон бізнес-центру "Акустика".

"Роботи з декомунізації на підприємстві триватимуть й надалі. Нині є нагальніші проблеми".

Не декомунізовані пам’ятки, що не перебувають на балансі міської ради, не рахують, сказав член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Тих, що на балансі міської ради – п’ять. Прибрати їх можна тільки після того, як вони позбудуться статусу пам’ятки культурної спадщини.

"Міністерство повинне видати наказ, щодо вилучення цих об’єктів із місцевих переліків, і тільки після цього ми зможемо перейти до їх демонтажу чи передачі до музеїв. Міська влада самостійно вирішити це не може. Наші звернення з початку 2023 року перебувають на розгляді".

Гвардійський міномет "Катюша" у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

Пам’ятників з військовою технікою радянських часів у Кропивницькому — три. Це — "Катюша" встановлена у 1974 році, танк на в’їзді у місто, його встановили на честь воїнів-танкістів, які звільняли Кропивницький – тоді Кіровоград — у січні 1944 року. Третій пам’ятник — протитанкова гармата перед приміщенням колишньої чоловічої гімназії. Це мілітарні об’єкти, які є маркерами радянської влади в Україні, пояснив Руслан Фросіняк.

"Вони всі підпадають під закон про деколонізацію, тому що він викорінює не тільки ту спадщину, яка пов'язана із Радянським Союзом, а більш широкий спектр подій та явищ".

Танк на в’їзді у Кропивницький. Суспільне Кропивницький

Іншої думки член топонімічної комісії Юрій Митрофаненко.

"Я за заміну табличок під ними і за збереження цих артефактів, як символів перемоги над нацизмом. Техніка: танк, гармата, "Катюша"— мають бути збережені, а таблички під ними змінені. На них повинні бути написи пов’язані з перемогою над нацизмом".

Пам’ятник партизанам, які боролися за встановлення радянської влади. Суспільне Кропивницький

Ще два пам’ятники радянських часів присвячені людям. Один — партизанам, які боролися за встановлення радянської влади у тодішньому Кіровограді.

Кандидатка історичних наук Світлана Проскурова вважає, ці пам'ятники встановлені людям, які воювали проти України.

"Персоналії, вшановані радянським тоталітарним режимом, вони воювали проти всього українського, і проти дисидентів".

Пам’ятник солдатам правопорядку у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

Другий — солдатам правопорядку. Час від часу хтось обливає його червоною фарбою.

Суспільне надіслало запит у міністерство культури, чому за понад рік Кропивницька міська рада, на балансі якої перебувають пам’ятники радянських часів, не отримала дозвіл на їх вилучення з переліку пам’яток культурної спадщини, щоб змінити чи демонтувати. Отримали відповідь начальниці управління міністерства культури Наталії Войцещук.

Вона сказала, підготували проєкт наказу про визнання, що пам’ятник солдатам правопорядку Кіровоградщини, радянським танкістам, радянським артилеристам "Катюша" та пам’ятний знак на місці загибелі партизан та їхнього командира у парку "Ковалівський" не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та об’єктів культурної спадщини у Кіровоградській області.

Протитанкова гармата перед приміщенням колишньої чоловічої гімназії у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

Немає у переліку протитанкової гармати. Коли отримають проєкт наказу від міністерства, винесуть питання про демонтаж пам’ятників радянських часів на розгляд виконкому або депутатів, пояснив член топонімічної комісії.

Пам’ятник воїнам радянської армії в селищі Вільшанка. Фото: Суспільне Кропивницький

Пам’ятник з табличкою російською мовою "Воїнам радянської армії" стоїть у селищі Вільшанка. На ордені є серп з молотом, це символ, який підпадає під закон про декомунізацію, сказав Дмитро Завражний.

"Оце пам’ятник Альошці, такі самі Альошки зараз воюють, вбивають українців".

Місцевий житель Валерій Гончаренко вважає, не треба з пам'ятника збивати радянську символіку.

"Я не думаю, що треба ходити із зубилом та збивати серп і молот, це історія і це повинно поки лишатися так. Головне – має бути зміна у голові та в розумінні людей".

Секретар селищної ради Сергій Піроженко пообіцяв протягом місяця прибрати з пам’ятника написи російською мовою та радянські символи серп і молот.

“Художники чи реставратори запропонують нам свій варіант. Потім ми їх розглянемо і вирішимо, як правильніше зробити, щоб воно мало естетичний вигляд, а не просто було знищене".

Пам'ятник радянським патріотам. Фото: Суспільне Кропивницький

Ще один пам’ятник у Вільшанці — радянським патріотам, яких стратили нацисти у лютому 1943 року.

"Майже все добре, окрім двох слів: "радянським патріотам". Я перепрошую, це чиїм патріотам? Тут можна прибрати слово радянським, залишити напис патріотам і все, питань взагалі не буде", – каже Дмитро Завражний.

Заступник голови селищної ради Ярослав Мельник пообіцяв, напис до квітня місяця приберуть.

"Це випало з нашого поля зору, але до квітня ми закінчимо декомунізацію по цьому пам’ятнику і такого напису не буде.

Заступник голови селищної ради порахував, за майже дев’ять років в громаді переоблаштували 54 пам’ятники.

На демонтаж пам’яток, написів радянських часів чи перейменування у керівників громад залишилося менш як місяць. Закон про деколонізацію, який вступив у дію торік у липні, має декілька етапів: Спочатку органи місцевого самоврядування мали на перейменування пів року. Якщо перейменування чи демонтаж не зробили, голова громади має на це три місяці. Завершальний етап — повноваження переходять до голови обласної державної адміністрації.

Начальник облуправління комунікацій з громадськістю сказав, згідно з законом територіальні громади повинні цю роботу завершити до 26 квітня.

Речниця Національної поліції в області Віталіна Бевзенко пояснила, якщо людина вважає, що є конкретний факт порушення закону про декомунізацію, вона має право подати заяву до Національної поліції за місцем своєї реєстрації. За кожним таким зверненням поліцейські проведуть досудову перевірку та ухвалять рішення у рамках чинного законодавства.

Нині у провадженнях слідчих Кіровоградщини такі справи у розслідуванні не перебувають. Відповідно до норм чинного законодавства України за виготовлення, поширення комуністичної та нацистської символіки, та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів законом передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років. За ці ж самі дії, вчинені посадовою особою покарання передбачене від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.