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Відновлюють електромережі та прибирають руйнування: як на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки
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Відновлюють електромережі та прибирають руйнування: як на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки

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У Северинівці, що на Вінниччині, ліквідовують наслідки російської атаки. У ніч на 29 березня у селі впав російський “Шахед”.

Вирву від вибуху вже засипали, тепер прибирають пошкодження від ударної хвилі та уламків.

Відновлюють електромережі та прибирають руйнування: як на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки на Вінниччині. Суспільне Вінниця

“Шахед” впав на подвір’ї мешканця Северинівки Володимира Шимка, за кілька метрів від його будинку о 1:25 ночі. У цей час в хаті спали двоє його дітей – син Артем та донька Ганна.

"Вибило вікно й порозбивало тут все. Фізично нормально, осколків немає, не постраждав, воно над мною все пройшло", — сказав Володимир Шимко.
Відновлюють електромережі та прибирають руйнування: як на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки на Вінниччині. Суспільне Вінниця

Володимир та діти не постраждали, серйозних пошкоджень зазнав будинок та господарські приміщення. Ударною хвилею погнуло металеві двері у гаражі, осколками посікло електроопору і стіни.

Артем Шимко, син власника будинку, каже – на вибух зреагував одним із перших.

"Я погано спав. Крутився, тільки чую “бабах”. В мене двері відкрились, бачу – червоне. Ми зібралися, вийшли на вулицю, подивилися, і вже викликали рятувальників. Я весь в склі був", — сказав Артем Шимко.
Відновлюють електромережі та прибирають руйнування: як на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки на Вінниччині. Суспільне Вінниця

Від зими у будинки почали ремонт, розповів Володимир Шимко. У цій кімнаті сьогодні, 29 березня, мав клеїти шпалери.

Побиті листки шиферу, вибиті вікна та тріщини в стінах – так постраждав будинок Анатолія Коваля. Їх родина мешкає по сусідству з Шимками.

Відновлюють електромережі та прибирають руйнування: як на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки на Вінниччині. Суспільне Вінниця

Пошкоджень від російського дрона зазнали понад 10 будинків у Северинівці, розповів головний спеціаліст місцевої сільради В’ячеслав Німак. Уламками посікло електродроти, тому частина села поки без електрики. До вечора комунікації відновлять.

Нині фахівці сільради описують пошкодження. Наслідки російської атаки компенсуватимуть коштами державного та місцевого бюджетів.

"Комісія в складі архітектора з району і з нашої сільської ради проводять обстеження, переписують всі пошкодження, фіксуємо все, складаємо акт, а далі будемо визначати, яка сума і скільки буде відшкодовано збитків", — сказав В’ячеслав Німак.
Відновлюють електромережі та прибирають руйнування: як на Вінниччині ліквідовують наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки на Вінниччині. Суспільне Вінниця

Володимир Шимко, чий будинок постраждав найбільше, розповів, не падає духом. Будинок обов’язково відремонтують.

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