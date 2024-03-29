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Ринок праці на Кіровоградщині. Кого шукають роботодавці
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Ринок праці на Кіровоградщині. Кого шукають роботодавці

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На 1 березня 2024 року роботодавці Кіровоградської області повідомили про 1890 актуальних вакансій. Це вдвічі більше ніж на 1 березня 2023 року. Суспільне дізнавалось, які професії мають найбільший попит на ринку праці регіону.

За даними з офіційного сайту Кіровоградського обласного центру зайнятості, майже 14% вакансій – зі сфери охорони здоров’я регіону, понад 13% – у транспорті, понад 12,5% – у переробній промисловості, 10,5% – у сільському господарстві, майже 9,5 – в освіті, понад 8% – у добувній промисловості, майже 8% – в гуртовій, роздрібній торгівлі та ремонті транспортних засобів.

Найбільший попит мають ремонтники вагонів, електромонтери, електрогазозварники, слюсарі-сантехніки, слюсарі-ремонтники, швачки, водії, машиністи й трактористи, лікарі, інженери, медсестри, менеджери, бухгалтери, вчителі, електрики, продавці, кухарі, бармени, охоронники, офіціанти, перукарі, соцпрацівники, прибиральники, двірники, вантажники та комірники.

Більшість безробітних – жінки

У січні-лютому 2024 року послугами служби зайнятості регіону скористались 5139 безробітних. Це майже на 40% менше ніж за перші два місяці 2023 року. 3849 з них – зареєстровані, що на 22% менше ніж торік.

22% безробітних раніше працювали у сільському господарстві, майже 18,5% – у державному управлінні та соціальному страхуванні, майже 17% – в гуртовій та роздрібній торгівлі; майже 11% – на підприємствах переробної промисловості, 6,5% – у сфері охорони здоров’я; 6% – у транспорті та складському господарстві. Серед зареєстрованих безробітних переважають експрацівники сфери торгівлі та послуг, представники найпростіших професій, фахівці, робітники з обслуговування та експлуатації устаткування, технічні службовці, керівники, менеджери та кваліфіковані робітники з інструментом.

Ринок праці на Кіровоградщині. Кого шукають роботодавці на початку весни 2024 року
Кількість вакансій та кількість безробітних за видами економічної діяльності. Кіровоградський обласний центр зайнятості

Понад 82,5% безробітних – жінки, більше третини – 35-44 років, майже 36% мають професійно-технічну освіту.

Ринок праці на Кіровоградщині. Кого шукають роботодавці на початку весни 2024 року
Кількість безробітних за статтю та видами економічної діяльності колишніх місць роботи. Кіровоградський обласний центр зайнятості

Про дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили

На 1 березня на одне вільне робоче місце, в середньому, претендували двоє безробітних, торік було шестеро. Найважче знайти роботу продавцям, кухарям, бухгалтерам, молодшим медсестрам, підсобним робітникам, прибиральникам, листоношам.

Ринок праці на Кіровоградщині. Кого шукають роботодавці на початку весни 2024 року
Дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці Кіровоградщини. Кіровоградський обласний центр зайнятості

Наприклад, для 184 безробітних кухарів є 45 вакансій, для 446 продавців – 78 вакансій, для 83 бухгалтерів – 41 вакансія, для 53 молодших медичних сестер – 17 вакансій, для 420 підсобних робітників – 50 вакансій, для 151 прибиральника – 24 вакансії, для 58 листонош – 16 вакансій.

Найбільше підприємства області потребують лікарів загальної практики сімейної практики, офтальмологів, хірургів, психіатрів, педіатрів, машиністів екскаватора, електрослюсарів, електриків, електромонтерів, кріпильників, монтерів колії, водіїв, електрогазозварників, оглядачів-ремонтників вагонів.

На сайті з пошуку роботи work.ua на 29 березня була інформація про 1117 вакансій на підприємствах Кіровоградщини, 915 з яких — у Кропивницькому. Середня зарплата, яку пропонують — 16 тисяч гривень. Найбільше вакансій — за робочими спеціальностями та на виробництві (219), у сфері обслуговування (167), у роздрібній торгівлі (164), продажах та закупівлі (159).

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