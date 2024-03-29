Ринок праці на Кіровоградщині. Кого шукають роботодавці

На 1 березня 2024 року роботодавці Кіровоградської області повідомили про 1890 актуальних вакансій. Це вдвічі більше ніж на 1 березня 2023 року. Суспільне дізнавалось, які професії мають найбільший попит на ринку праці регіону.
За даними з офіційного сайту Кіровоградського обласного центру зайнятості, майже 14% вакансій – зі сфери охорони здоров’я регіону, понад 13% – у транспорті, понад 12,5% – у переробній промисловості, 10,5% – у сільському господарстві, майже 9,5 – в освіті, понад 8% – у добувній промисловості, майже 8% – в гуртовій, роздрібній торгівлі та ремонті транспортних засобів.
Найбільший попит мають ремонтники вагонів, електромонтери, електрогазозварники, слюсарі-сантехніки, слюсарі-ремонтники, швачки, водії, машиністи й трактористи, лікарі, інженери, медсестри, менеджери, бухгалтери, вчителі, електрики, продавці, кухарі, бармени, охоронники, офіціанти, перукарі, соцпрацівники, прибиральники, двірники, вантажники та комірники.
Більшість безробітних – жінки
У січні-лютому 2024 року послугами служби зайнятості регіону скористались 5139 безробітних. Це майже на 40% менше ніж за перші два місяці 2023 року. 3849 з них – зареєстровані, що на 22% менше ніж торік.
22% безробітних раніше працювали у сільському господарстві, майже 18,5% – у державному управлінні та соціальному страхуванні, майже 17% – в гуртовій та роздрібній торгівлі; майже 11% – на підприємствах переробної промисловості, 6,5% – у сфері охорони здоров’я; 6% – у транспорті та складському господарстві. Серед зареєстрованих безробітних переважають експрацівники сфери торгівлі та послуг, представники найпростіших професій, фахівці, робітники з обслуговування та експлуатації устаткування, технічні службовці, керівники, менеджери та кваліфіковані робітники з інструментом.
Понад 82,5% безробітних – жінки, більше третини – 35-44 років, майже 36% мають професійно-технічну освіту.
Про дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили
На 1 березня на одне вільне робоче місце, в середньому, претендували двоє безробітних, торік було шестеро. Найважче знайти роботу продавцям, кухарям, бухгалтерам, молодшим медсестрам, підсобним робітникам, прибиральникам, листоношам.
Наприклад, для 184 безробітних кухарів є 45 вакансій, для 446 продавців – 78 вакансій, для 83 бухгалтерів – 41 вакансія, для 53 молодших медичних сестер – 17 вакансій, для 420 підсобних робітників – 50 вакансій, для 151 прибиральника – 24 вакансії, для 58 листонош – 16 вакансій.
Найбільше підприємства області потребують лікарів загальної практики сімейної практики, офтальмологів, хірургів, психіатрів, педіатрів, машиністів екскаватора, електрослюсарів, електриків, електромонтерів, кріпильників, монтерів колії, водіїв, електрогазозварників, оглядачів-ремонтників вагонів.
На сайті з пошуку роботи work.ua на 29 березня була інформація про 1117 вакансій на підприємствах Кіровоградщини, 915 з яких — у Кропивницькому. Середня зарплата, яку пропонують — 16 тисяч гривень. Найбільше вакансій — за робочими спеціальностями та на виробництві (219), у сфері обслуговування (167), у роздрібній торгівлі (164), продажах та закупівлі (159).