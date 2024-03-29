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Скільки підприємств у Чернівецькій області є критично важливими та можуть бронювати своїх працівників
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Скільки підприємств у Чернівецькій області є критично важливими та можуть бронювати своїх працівників

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Підприємство у Чернівецькій області
Співробітник одного з підприємст на Буковині. Суспільне Чернівці/Марія Ігнатюк

У Чернівецькій області визначили 105 підприємств, які є критично важливими майже половина з них комунальні. Ці підприємства забронювали половину своїх працівників. Найбільше таких підприємств у Чернівцях. Є громади, де немає жодного критичного підприємства.

Про це у коментарі Суспільному повідомила заступниця начальника ОВА Альона Атаманюк.

За словами Атаманюк, статус критично важливого підприємства дається на рік. Потім документи потрібно подавати повторно на розгляд. Бронювати працівників можна на пів року.

У нас є декілька підприємств, які поновили свої дані на 2024 рік і їх визнали повторно критично важливими. Якщо підприємство подавало документи торік у червні, то повторно має подати цьогоріч у квітні-травні для поновлення даних. Якщо нові підприємства починають відповідати критеріям, вони також мають право отримати цей статус”, — каже Атаманюк.

Аби отримати бронювання, компанії мають відповідати трьом критеріям:

  • відсутність заборгованості по ЄСВ,
  • середній розмір зарплати за останній квартал перевищує середній розмір заробітної плати,
  • важливість підприємства за територіальним принципом.

Кількість підприємств, які можуть бронювати своїх працівників може збільшитися.

“Ми спостерігаємо, що за четвертий квартал 2023 року багато підприємств почали підвищувати зарплати, фактично, за грудень вона вже була по багатьох напрямках 13-15 тисяч, що відповідає вимогам для бронювання. Відповідно, ми очікуємо, що кількість підприємств, які можуть податися на бронювання, може збільшитись”, — каже Атаманюк.

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