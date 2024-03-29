НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Людина, яка за собою завжди вела хлопців". У Франківську відкрили пам'ятну дошку воїну Віталію Мерінову
Пам'ятьВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАНАЦГВАРДІЯРегіони

"Людина, яка за собою завжди вела хлопців". У Франківську відкрили пам'ятну дошку воїну Віталію Мерінову

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В Івано-Франківську на фасаді ліцею № 15 відкрили пам'ятну дошку полеглому воїну, чотириразовому чемпіону світу з кікбоксингу Віталію Мерінову. У цьому закладі навчався боєць, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця прийшли рідні, побратими та друзі.

Мати полеглого бійця Надія Мерінова каже: її син з першого класу був відмінником, мав дві вищі освіти та протягом навчання завжди був старостою.

"Людина, яка за собою завжди вела хлопців". У Франківську відкрили пам'ятну дошку воїну Віталію Мерінову
Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

"Коли він приходив додому, поки не зробив уроки — не їв. У сина була гарна пам’ять, він встигав і прочитати, і написати, і побігати у дворі, й піти на тренування. Він все встигав", — пригадує Надія Мерінова.

"Людина, яка за собою завжди вела хлопців". У Франківську відкрили пам'ятну дошку воїну Віталію Мерінову
Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

Віталій був хорошим батьком, каже дружина Віта Мерінова. Вона з чоловіком багато подорожували.

"За це я вдячна Богу, що знала, яким має бути люблячий чоловік, справжній батько, що таке міцна родина. На жаль, так мало часу. Але це була така позитивна, добра, світла людина, яка завжди допомагала. Без нього мені зараз дуже важко", — каже Віта Мерінова.

"Людина, яка за собою завжди вела хлопців". У Франківську відкрили пам'ятну дошку воїну Віталію Мерінову
Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

"Людина, яка за собою завжди вела хлопців". У Франківську відкрили пам'ятну дошку воїну Віталію Мерінову
Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

Нацгвардієць Віталій Мерінов служив у підрозділі ветерана Юрія Гапончука.

"Як військовослужбовець, він був в мене на посаді гранатометника у званні старший солдат. Це була людина, яка за собою завжди вела хлопців", — говорить Юрій Гапончук.

"Людина, яка за собою завжди вела хлопців". У Франківську відкрили пам'ятну дошку воїну Віталію Мерінову
Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

Що відомо про полеглого воїна Віталія Мерінова

Віталій Мерінов служив у Нацгвардії України. У березні 2022 року боєць захищав Мар'їнку на Донеччині. Під час одного з боїв воїн отримав вогнепальне уламкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт. У 2023 році боєць воював на Луганщині. Там він і прийняв свій останній бій.

Віталій Мерінов помер у госпіталі від поранень 31 березня 2023 року. Він був майстром спорту з боксу, чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання.

У Віталія Мерінова залишилися дружина та дворічна донька.

9 грудня 2023 року у Франківську відбувся турнір з боксу пам'яті полеглого на війні чемпіона світу з кікбоксингу Віталія Мерінова. Також в Івано-Франківську одну з вулиць перейменували на честь полеглого воїна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Арку дружби народів у Києві треба демонтувати - Український інститут національної пам'яті
Символ імперської політики: інститут національної пам'яті радить знести Арку, встановлену на знак "дружби народів"
скульптурка "Герої" в межах проєкту "Шукай"
Щоб розгледіти, необхідно прихилити коліно: у Києві відкрили мініскульптуру "Герої"
Ірпінь, монумент "Воля" із снарядів
"Цієї зброї замало, щоб зламати нашу волю": в Ірпені відкрили монумент із залишків боєприпасів
Загиблий боєць з Луцька Микола Мялковський
Вулицю Крилова у Луцьку перейменували на честь загиблого на війні бійця Миколи Мялковського
На початок