В Івано-Франківську на фасаді ліцею № 15 відкрили пам'ятну дошку полеглому воїну, чотириразовому чемпіону світу з кікбоксингу Віталію Мерінову. У цьому закладі навчався боєць, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця прийшли рідні, побратими та друзі.

Мати полеглого бійця Надія Мерінова каже: її син з першого класу був відмінником, мав дві вищі освіти та протягом навчання завжди був старостою.

Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

"Коли він приходив додому, поки не зробив уроки — не їв. У сина була гарна пам’ять, він встигав і прочитати, і написати, і побігати у дворі, й піти на тренування. Він все встигав", — пригадує Надія Мерінова.

Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

Віталій був хорошим батьком, каже дружина Віта Мерінова. Вона з чоловіком багато подорожували.

"За це я вдячна Богу, що знала, яким має бути люблячий чоловік, справжній батько, що таке міцна родина. На жаль, так мало часу. Але це була така позитивна, добра, світла людина, яка завжди допомагала. Без нього мені зараз дуже важко", — каже Віта Мерінова.

Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

Нацгвардієць Віталій Мерінов служив у підрозділі ветерана Юрія Гапончука.

"Як військовослужбовець, він був в мене на посаді гранатометника у званні старший солдат. Це була людина, яка за собою завжди вела хлопців", — говорить Юрій Гапончук.

Вшанування пам'яті бійця Віталія Мерінова. Суспільне Івано-Франківськ

Що відомо про полеглого воїна Віталія Мерінова

Віталій Мерінов служив у Нацгвардії України. У березні 2022 року боєць захищав Мар'їнку на Донеччині. Під час одного з боїв воїн отримав вогнепальне уламкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт. У 2023 році боєць воював на Луганщині. Там він і прийняв свій останній бій.

Віталій Мерінов помер у госпіталі від поранень 31 березня 2023 року. Він був майстром спорту з боксу, чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання.

У Віталія Мерінова залишилися дружина та дворічна донька.

9 грудня 2023 року у Франківську відбувся турнір з боксу пам'яті полеглого на війні чемпіона світу з кікбоксингу Віталія Мерінова. Також в Івано-Франківську одну з вулиць перейменували на честь полеглого воїна.

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