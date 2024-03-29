Прикордонники знищили російський комплекс "Муром-М" на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання військовослужбовці Бердянського прикордонного загону спільно з підрозділами 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ виявили та знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".
Про це сьогодні, 29 березня повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна та Бердянський прикордонний загін.
"Наші прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" виявили й знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" на Запорізькому напрямку", — зазначила Вікторія Галіціна.
Прикордонники додають, що знешкодження російського комплексу відбувалось за допомогою FPV-дрона:
"Дрон-камікадзе українських захисників зробив свою справу швидко та якісно".
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