У політв’язня з окупованого Криму Тофіка Адбулгазієва, якого перевели у відділення з реанімації у спеціалізованій туберкульозній лікарні Челябінську, галюцинації, повне виснаження організму та періодично відмовляють ноги. Також він схуд на 38 кілограмів у російській в'язниці.
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Про це повідомила правозахисниця, журналістка Лутфіє Зудієва на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, сім'я кримського татарина наразі очікує на медичний висновок лікарів ФСВП РФ і результати аналізів.
"Тофік Абдулгазієв підписав письмову згоду на розголошення цих відомостей дружині та адвокату. Наразі він залишається в палаті інтенсивної терапії в спеціалізованій тюремній лікарні Челябінська", — додала Зудієва.
Що відомо про Тофіка Абдулгазієва
4 травня 2017 року у будинку Тофіка пройшов перший обшук. Тоді він залишився на волі. Після повторного обшуку 27 березня 2019 року Абдулгазієва заарештували за звинуваченням у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
У травні 2022 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс обвинувальне рішення проти Тофіка Абдулгазієва і засудив його до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першими п'ятьма роками у в'язниці.
Через рік, у травні 2023 року, Апеляційний військовий суд у Власисі розглянув скаргу захисту на вирок і залишив рішення суду першої інстанції в силі. В липні 2023 року Абдулгазієва етапували у в'язницю Верхньоуральська Челябінської області РФ.
До арешту Тофік Абдулгазієв брав участь у організації заходів для дітей кримських політв'язнів. Був активістом громадського об'єднання «Кримська солідарність», звукооператором, учасником проекту "Кримське дитинство". Також займався передачами продуктів у СІЗО політв'язням, відвідував суди з політично вмотивованих справ, приходив підтримати співвітчизників на обшуки у їхніх будинках.
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