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ДБР завершило розслідування щодо офіцера, який подарував гранати помічнику Залужного
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ДБР завершило розслідування щодо офіцера, який подарував гранати помічнику Залужного

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Геннадій Частяков
Геннадій Частяков. Геннадій Частяков. Фото: Instagram/gennadiichastiakov

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно офіцера з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що військовий, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів, передав загиблому вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження.

При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

"Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність", — повідомили у ДБР.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

На Київщині 6 листопада від вибуху гранати загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков. Боєприпас був частиною "подарункового набору", який колега вручив військовослужбовцю на день народження. 13-річного сина Частякова госпіталізували у тяжкому стані.

7 листопада Нацполіція передала кримінальне провадження за фактом загибелі Частякова до Державного бюро розслідувань.

Раніше стало відомо, що ДБР розглядає чотири версії загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ майора Геннадія Частякова. Проте основна — нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами.

9 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати Геннадію Частякову. Чоловіка звинувачували у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

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