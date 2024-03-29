Після майже двомісячного лікування 13-річний Владислав Микитюк з Кривого Рогу, який отримав травму хребта внаслідок падіння будівлі на території школи, повернувся додому.

Нині підліток опановує крісло колісне на тому стадіоні, де п'ять років тому професійно почав займатися футболом.

Владислав розповів Суспільному: того дня, 4 лютого, він грав у футбол на території 16-ої гімназії, м’яч залетів на дах – хлопець поліз його діставати.

"Я поліз туди, щоб його дістати, але не зміг, бо стіна обвавлилася. У мене був шок, що ноги оніміли. Я не рорзумів, що робити в такій ситуації, тільки одне: треба кликати на допомогу. Одразу подзвонив татові, попередив, а потім вже у "швидку", — каже він.

У лікарні Кривого Рогу хлопцю діагностували перелом хребта зі зміщенням та ушкодженням спинного мозку. Згодом його відправили до Дніпра, де зробили операцію.

"Поставили металоконструкцію — 14 болтів, будемо спостерігати. Зараз можуть з'явитися у нього якісь функції, може з`явитись чутливість. Лікарі кажуть: "Будемо сподіватись на диво, що він молодий і спортсмен", — сказав батько підлітка Віктор Микитюк.

Зараз місце інциденту огороджене стрічкою, однак поряд, на майданчику, з м'ячем грають діти.

Будівля, дах якої обвалився, коли Влалидслав поліз туди за м`ячем. Фото: Суспільне Дніпро

Будівлю мають відремонтувати, падіння розслідують

Будівлю, з якої впав хлопець, понад 15 років не використовують, каже директорка гімназії Олена Петренко. Про її аварійний стан повідомляла районний відділ освіти. Після падіння хлопця, розповідає, на місці працювала експертна комісія. За її висновком споруда потребує капітального ремонту.

"Буде звернення до департаменту освіти і науки щодо виділення коштів для подальшого оцінення затрат, які потрібні для капітального ремонту", — говорить директорка.

Правоохоронці розслідують падіння хлопця з будівлі. Зараз з'ясовують обставини події, каже речниця районного управління поліції Анастасія Субач.

"Як з`ясували правоохоронці, 13-річний хлопець перебував на території покинутої будівлі і отримав тілесні ушкодження внаслідок падіння цегли. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України", — сказала вона.

Зараз батько Владислава шукає для нього реабілітаційний центр.

Владислав Микитюк професійно займався футболом і мріє відновитися. Фото: Суспільне Дніпро

"До цього випадку я хотів стати відомим футболістом, та тепер мрію відновитись і стати на ноги. Щоб у мене нічого не боліло і я врешті-решт ходив", — говорить сам підліток.

Авторка Наталія Качуровська

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