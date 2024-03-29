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У разі блекауту медзаклад працюватиме 8 годин: у Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію
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У разі блекауту медзаклад працюватиме 8 годин: у Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію

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Вісім годин роботи під час блекауту та 540 тисяч гривень економії на рік: у Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію. Цей проєкт вдалось реалізувати за фінансової підтримки донорів. Загалом електростанція коштує понад чотири мільйони гривень.

Про це Суспільному розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Ми тут вдячні Yellowblue Foundation у співпраці з «Екоклубом», які підтримали цей проєкт і профінансували. Цей проєкт дуже важливий, тому що ця сонячна електростанція обладнана акумуляторними батареями, що дає можливість навіть у випадку повного блекауту забезпечити роботу цього закладу ще на понад вісім годин. Це така собі гібридна електростанція, яка і виробляє електроенергію, і одразу видає її споживачу, але й накопичує".
У разі блекауту медзаклад працюватиме 8 годин: у Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію
Міський голова Ніжина Олександр Кодола. Суспільне Чернігів

Енергоменеджер громади Денис Ворона показує апаратну, де розміщені інвертори та батареї. Вони забезпечують роботу сонячної електростанції у Ніжинському пологовому будинку. Каже, їхня загальна потужність — 65 кіловатів.

"Вони працюють в разі необхідності, а інвертори розподіляють нашу енергію між лініями закладу. Під час блекауту ці батареї будуть живити найкритичніше обладнання — це операційні і так далі".

Денис Ворона показує апаратну, де розміщені інвертори та батареї
Денис Ворона показує апаратну, де розміщені інвертори та батареї. Суспільне Чернігів

У разі блекауту медзаклад працюватиме 8 годин: у Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію
Сонячна електростанція. ФОТО: Пресслужба Ніжинської міської ради

Щороку в Ніжинському пологовому будинку народжується близько 900 малюків та проводиться понад дві тисячі оперативних втручань.

У разі блекауту медзаклад працюватиме 8 годин: у Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію
Новонароджена дитина. Суспільне Чернігів

Облаштування сонячної електростанції допоможе забезпечити безперебійну роботу пологового будинку, розповідає гендиректор закладу Валерій Якуба. За його словами, до них приїжджають народжувати жінки з усієї громади.

"Пологовий будинок розрахований на 90 ліжок: 40 акушерських і 50 гінекологічних. Є ще окремо відділення реанімації: це по три ліжка для жінок, як правило після операції вони там перебувають. Дитяча реанімація є".

У разі блекауту медзаклад працюватиме 8 годин: у Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію
Гендиректор Ніжинського пологового будинку Валерій Якуба. Суспільне Чернігів

Такі сонячні електростанції найближчим часом планують установити на очисних спорудах та на даху однієї зі шкіл, каже Олександр Кодола.

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