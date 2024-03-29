У Запоріжжі на вантовому мості відкриють двосторонній проїзд — Федоров

30 березня в Запоріжжі відкриють двосторонній проїзд на вантовому мості, щоб розвантажити греблю ДніпроГЕС і зменшити затори. Раніше він був одностороннім.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Сьогодні наносимо додаткову розмітку. Це ми робимо, щоб розвантажити трафік автівок, які проходять через ДніпроГЕС і максимально зменшити затори на запорізьких мостах".

За словами Федорова, альтернативні шляхи руху між правим і лівим берегами міста опрацювали разом із патрульною поліцією та комунальними службами:

"ДніпроГЕС — це магістральна артерія Запоріжжя. Після ракетного удару по ГЕС нам вдалося відновити половину проїзного шляху греблею. Разом з Укргідроенерго працюємо над оперативним відновленням ДніпроГЕС".

Найближчими тижнями, зазначив Федоров, планують представити план відновлення ДніпроГЕС, щоб повністю забезпечити проїзд через річку Дніпро.

Наразі на греблі ДніпроГЕС відкрито авторух однією смугою в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год.

По балковому мосту рух залишиться одностороннім, зазначили в ЗОВА.

Суспільне повідомляло, що 22 березня рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС був повністю обмежений через масований обстріл РФ — росіяни вісім разів влучили по Дніпровській ГЕС.

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