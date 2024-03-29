Захисника з Вінниччини нагородили “Хрестом сухопутних військ”

Захисник Павло Замковий із Вінниччини отримав медаль“Хрест сухопутних військ”.

Оборонець — житель села Війтівка Бершадської громади, про це повідомив бершадський міський голова Віталій Драган. Нині він продовжує захищати країну на фронті.

“Пишаюся, що у нашій громаді є такі мужні, відважні та достойні захисники, які борються за свободу і незалежність всієї України. А також оберігають наші з вами життя та наближають головну мету — перемогу у цій війні”, — написав Віталій Драган.

Нагородив Павла Замкового міністр оборони України 2 січня 2024 року.

Що відомо