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Захисника з Вінниччини нагородили “Хрестом сухопутних військ”
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Захисника з Вінниччини нагородили “Хрестом сухопутних військ”

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Павло Замковий із Вінниччини
Захисник із Вінниччини Павло Замковий. Фото: Бершадська міськрада

Захисник Павло Замковий із Вінниччини отримав медаль“Хрест сухопутних військ”.

Оборонець — житель села Війтівка Бершадської громади, про це повідомив бершадський міський голова Віталій Драган. Нині він продовжує захищати країну на фронті.

“Пишаюся, що у нашій громаді є такі мужні, відважні та достойні захисники, які  борються за свободу і незалежність всієї України. А також оберігають наші з вами життя та наближають головну мету — перемогу у цій війні”, — написав Віталій Драган.

Нагородив Павла Замкового міністр оборони України 2 січня 2024 року.

Що відомо

  • Відзнакою — медаль "Хрест Сухопутних військ" — нагороджуються військовослужбовці та працівники Сухопутних військ Збройних Сил України за бездоганну службу (працю), старанність, розумну ініціативу, високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності, відмінні особисті показники у бойовій підготовці, видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України.

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