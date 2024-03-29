Львівські хірурги видалили доброякісну пухлину, яка утворилася всередині великої гомілкової кістки 6-річного хлопчика. Операцію провели у дитячій лікарні святого Миколая.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Шестирічний Матвійко з Львівщини восени вдарився правою ногою. Про те, що нога болить, він розповів батькам через кілька тижнів після удару, коли на гомілці вже з’явилася припухлість. Рентген показав, що в кістці відбулися зміни, але лікарі не виявили захворювання, яке б потребувало операції.

З часом біль у нозі хлопчика посилився, а припухлість збільшилася й почервоніла. Батьки відвезли Матвійка до дитячої лікарні святого Миколая у Львові.

Під час КТ-діагностики медики побачили доброякісну пухлину кістки. Новоутвір виник на місці забою і ріс всередину кістки — на момент звернення він сягав 6 сантиметрів. Пухлина перекривала кістковомозковий канал і тисла на нього. За словами лікарів, нога могла перестати рости, бо новоутвір розташувався близько до зони росту кістки.

Хірурги повністю видалили пухлину, однак, на її місці утворився дефект.

"Аби штучно з’єднати кістку, ми використали одинадцяте ребро хлопчика. Воно відноситься до плаваючих і має здатність відновлюватися самостійно. Тож ми запломбували дефект власною кістковою крихтою пацієнта. Таким чином, нам вдалося одномоментно і забрати пухлину, і усунути дефект, що виник внаслідок її видалення", — розповів медичний директор лікарні й хірург Олександр Калінчук.

Операція тривала близько двох годин і минула успішно. Хлопчик відновлюється після операції й готується вже восени піти до першого класу.