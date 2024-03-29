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"Цієї зброї замало, щоб зламати нашу волю": в Ірпені відкрили монумент із залишків боєприпасів
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"Цієї зброї замало, щоб зламати нашу волю": в Ірпені відкрили монумент із залишків боєприпасів

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Ірпінь, монумент "Воля" із снарядів
В Ірпені відкрили монумент із залишків снарядів, які зібрали в Київській області після деокупації. Cуспільне/Дарина Коломієць

До другої річниці звільнення Ірпеня в місті відкрили монумент "Воля" із залишків снарядів, знайдених на території Київської області.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Ініціатор проєкту розповідає, що все почалося з одного уламку снаряда, який він знайшов в ліжку свого сина. Чоловік захотів, аби інші теж змогли відчути холод цього заліза.

"Цієї зброї, яка сиплеться на голови наших людей, буде все одно замало, щоб зламати нашу волю. Саме людина ламає метал", — сказав Михайло Огерук.
"Цієї зброї замало, щоб зламати нашу волю": в Ірпені відкрили монумент із залишків боєприпасів
В Ірпені відкрили монумент із залишків снарядів, які зібрали в Київській області після деокупації. Cуспільне/Дарина Коломієць

"Цієї зброї замало, щоб зламати нашу волю": в Ірпені відкрили монумент із залишків боєприпасів
В Ірпені відкрили монумент із залишків снарядів, які зібрали в Київській області після деокупації. Cуспільне/Дарина Коломієць

Ідея створити пам'ятку на згадку про бойові дії в Ірпені виникла ще після деокупації. Спочатку хотіли створити монумент із цифровим доповненням, щоб можна було його переглянути онлайн. Однак вирішили залишити фізичне "свідчення" того, що все можна подолати.

В монументі зібрали майже дві тонни боєприпасів з Київської області. Більшість — з Ірпеня та Бучанського району. Також є залишки мін та ракет з Макарова та Бородянки.

Його відкрили в новому сквері, який назвали на честь поліцейського Сергія Близнюка. Правоохоронець загинув під час евакуації мирних жителів в Ірпені.

"Цієї зброї замало, щоб зламати нашу волю": в Ірпені відкрили монумент із залишків боєприпасів
Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в Ірпені біля монументу із залишків снарядів. Cуспільне/Дарина Коломієць

"За останніми даними, більше 1426 осіб загинули під час активних бойових дій на Київщині. Близько 200 людей вважаються зниклими безвісти", — зазначив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

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