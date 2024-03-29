У Львівській міськраді скорочують 150 працівників

З 1 квітня у мерії набуде чинності нова структура виконавчих органів, що передбачає зменшення її чисельності на 150 осіб. Скорочення відбудеться у всіх підрозділах Львівської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У мерії ліквідовують три департаменти: міської агломерації, управління адміністративних послуг та персоналом і управління інформаційних технологій.

"Варто наголосити, що до процесу скорочення персоналу, до перегляду структури ми підходимо помірковано і виважено: однозначно зберігаються ті працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, безпосередньо взаємодіють із мешканцями громади тощо",— акцентувала керівниця управління персоналом Лілія Савич.

Нову структуру виконавчих органів Львівської міськради, загальну чисельність апарату та її виконавчих органів було затверджено на пленарному засіданні сесії 27 грудня 2023 року. Відповідно до цієї ухвали, з 1 квітня чисельність Львівської міської ради становитиме 1689 осіб, що на 150 менше, ніж зараз. Наступний етап скорочення в мерії триватиме до 1 червня.

Водночас у Львівській міськраді буде нова посада – заступника міського голови з питань ветеранів і людей з інвалідністю та спеціальне управління, яке буде опікуватися питаннями захисників.

Це вже друга хвиля оптимізації чисельності працівників міськради. Під час першої хвилі, яка відбулась на початку 2023 року, кількість персоналу зменшилася на 10%.