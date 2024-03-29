В Одесі без світла та води залишились два райони: яка причина

Через аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Укренерго без світла залишились жителі Хаджибейського та Київського районів Одеси й частково Одеського району області.

Про це 29 березня повідомили у ДТЕК Одеській електромережі.

"В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", — йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час відновлення світла — протягом декількох годин.

ОНОВЛЕНО о 13:21. З 13:09 — всі клієнти зі світлом, повідомили у ДТЕК.

ОНОВЛЕНО о 13:18. Через аварію без води залишились споживачі Київського та Хаджибейського районів Одеси, а у Приморському районі можливе зниження тиску, повідомили в "Інфоксводоканалі".

"Після усунення аварії енергетиками та забезпечення електропостачання, буде відновлено подачу води", — йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО о 13:45. Водопостачання у Київському та Хаджибейському районах Одеси почали відновлювати, повідомили в "Інфоксводоканалі". Для заповнення системи водою може знадобитись декілька годин.

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