На Миколаївщині посадовицю однієї з військових частин підозрюють у перерахуванні місячної зарплати бійців на рахунок цивільної особи. Сума помилкового переведення склала понад 800 тисяч гривень.
Про це 29 березня повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Посадовиця не перевірила бухгалтерську та фінансову документацію, чим допустила таку помилку", — йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, їй повідомили про підозру у "Недбалому ставленні військової службової особи до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки". Санкція статтічастина 4 статті 425 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
Станом на 29 березня збитки, нанесені державі, відшкодовані в повному обсязі, а військові отримали належні їм виплати, повідомляє пресслужба ДБР.
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