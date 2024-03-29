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На Миколаївщині бійцям повернули гроші, втрачені через недбалість посадовиці — ДБР
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На Миколаївщині бійцям повернули гроші, втрачені через недбалість посадовиці — ДБР

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Миколаївські слідчі ДБР на місці затримання посадовиці
Слідчі ДБР на місці затримання. Фото: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині посадовицю однієї з військових частин підозрюють у перерахуванні місячної зарплати бійців на рахунок цивільної особи. Сума помилкового переведення склала понад 800 тисяч гривень.

Про це 29 березня повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Посадовиця не перевірила бухгалтерську та фінансову документацію, чим допустила таку помилку", — йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, їй повідомили про підозру у "Недбалому ставленні військової службової особи до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки". Санкція статтічастина 4 статті 425 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Станом на 29 березня збитки, нанесені державі, відшкодовані в повному обсязі, а військові отримали належні їм виплати, повідомляє пресслужба ДБР.

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