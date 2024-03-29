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"Деякий час живуть та їдуть далі". Як кришнаїти в Дніпрі допомагають вірянам-переселенцям
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"Деякий час живуть та їдуть далі". Як кришнаїти в Дніпрі допомагають вірянам-переселенцям

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допомога храм товариства свідомості Крішни віряни-переселенці Донбас Дніпро
У храмі товариства свідомості Крішни допомагають вірянам-переселенцям з Донбасу, Дніпро. Кадр з відео Суспільне Донбас

У Дніпрі від початку повномасштабного вторгнення у храмі товариства свідомості Крішни майже сотні вірянам з Донеччини та Луганщини допомогли знайти житло. Про розбиті храми, утискання в окупації та підтримку в евакуації — переселенці розказали Суспільному Донбас.

За словами представника релігійної громади Дніпра Руслана Голуба, місцеві кришнаїти вірянам, які їдуть з регіонів, де йдуть активні бойові дії, сприяють у пошуку житла, допомагають з харчами та лікуванням.

"Наразі у нас в громаді проживають п'ять-сім сімей, загалом віряни-переселенці приїжджають, живуть деякий час та їдуть далі. У храмі ми не розташовуємо людей. Шукаємо їм житло у місті та серед вірян, які мешкають за межами храму, які можуть прийняти до себе. До нас приїздили люди з Сєвєродонецька та Маріуполя", — розповів Руслан Голуб.

допомога храм товариства свідомості Крішни віряни-переселенці Донбас Дніпро
Член ради управління релігійної громадою Дніпра Руслан Голуб. Кадр з відео Суспільне Донбас

Серед тих, кого прихистили віряни в себе — мати Віктора. Її він вивіз до Дніпра з Луганщини, розповідає чоловік. Сам він двічі переселенець. Після окупації рідного Донецька, вони з дружиною вісім років жили на Харківщині. Повномасштабне вторгнення РФ знову змусило родину втікати.

"Ми поїхали у Дніпровську громаду. Звідти я ще поїхав до своєї мами у Сєвєродонецьк, забрав її з-під обстрілів. Мені тут віддані допомогли. Зараз вона живе у житлі відданих", — розповів Віктор.

допомога храм товариства свідомості Крішни віряни-переселенці Донбас Дніпро
Переселенець з Донецька Віктор Мороз, Дніпро. Кадр з відео Суспільне Донбас

Чоловік шістнадцять років прожив у Донецьку. Згадує, як у 2014 році під час російської окупації він разом з дружиною виїжджав з міста.

"Ми бачили своїми очима, як на будівлю адміністрації залізли люди, вони зняли прапор України. Коли їхали дорогою, нас у Горлівці зупинив "десант ДНР". Чоловіків змусили вийти з автобуса. Я читав на вервицях кола, і до мене підійшов солдат і запитав: "Що ти робиш?" Я відповів, що молюся Богу. І тоді він мені сказав, мовляв, молись так, щоб ми не залишили Слов'янськ. Я відповів, що це вже як буде завгодно Богу. Він на мене тоді розсердився, приставив автомат", — згадує переселенець Віктор Мороз.

допомога храм товариства свідомості Крішни віряни-переселенці Донбас Дніпро
У храмі товариства свідомості Крішни допомагають вірянам-переселенцям з Донбасу, Дніпро. Кадр з відео Суспільне Донбас

Віряни в окупації не можуть вільно сповідувати свою релігію, зазначає Віктор.

"Вони не можуть ходити по вулицях, співати, сповідувати ім'я, вони не можуть книги роздавати людям. З Маріупольської ятри, я знаю, всі роз'їхалися", — розповів переселенець.

Олександр з Лисичанська також евакуювався до Дніпра. Чоловік згадує, як майже 20 років ходив до храму в Сєвєродонецьку.

"Я виїхав 9 квітня 2022 року, бо там була зона стирання землі, там вже неможливо було знаходитись — люди сиділи в підвалах. Храм, який там був побудований у селищі Метьолкіне — там гарний храм був, кажуть, що він розбитий", — розповів Олександр.

допомога храм товариства свідомості Крішни віряни-переселенці Донбас Дніпро
Переселенець з Лисичанська Олександр, Дніпро. Кадр з відео Суспільне Донбас

До повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році вайшнавські храми були у Сєвєродонецьку, Маріуполі та Бахмуті. Нині на Донеччині діє храм у Краматорську.

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