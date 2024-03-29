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Родина із села Блиставиці оселилася в новому будинку завдяки "єВідновлення"
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Родина із села Блиставиці оселилася в новому будинку завдяки "єВідновлення"

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Родина Компаніченків
Родина Компаніченків. Фото: Бучанська міська рада / Facebook

Родина із села Блиставиці на Київщині отримала нове житло через програму "єВідновлення".

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Сім'я Компаніченків переїхала у Бучанську громаду ще у 2006 році зі Скадовська. Тут вони самотужки звели будинок, який був знищений під час окупації частини регіону.

На початку вторгнення родина евакуювалася. Коли вони повернулися додому, то побачили згорілий вщент будинок внаслідок численних влучань.

житло
Зруйнований будинок родини Компаніченків в Блиставиці на Київщині. Фото: Бучанська міська рада / Facebook

У 2024 році родина подала заявку на сертифікат "єВідновлення". Умовою його отримання була відмова від права власності на будинок і бронювання державних коштів у програмі "Дія".

Зазначається, що ріелтори допомогли знайти житло, а міська влада оформила необхідні документи. Новий будинок родини знаходиться у Бучанському районі.

"Якщо ви вже маєте всі погодження, раджу ще до бронювання коштів через "Дію" займатися пошуками належного житла, узгодити умови з продавцем, враховуючи встановлені державною обмеження — не більше 200 м² житлової площі", – розповіла Ольга Компаніченко.

Що відомо про урядову програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Із травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

12 травня уряд визначив, що максимальна сума допомоги за програмою "єВідновлення" становить 200 тисяч гривень. У червні в Україні почалися перші виплати коштів у межах програми "єВідновлення". Компенсацію отримали люди з Київщини та Донеччини.

1 серпня на Київщині стартував другий етап програми "єВідновлення". Власники зруйнованого житла можуть подати заявку на отримання безготівкового сертифіката для придбання нової квартири чи будинку.

У листопаді на Київщині в межах першого етапу урядової програми "єВідновлення" схвалили майже 5,5 тис. заявок на відновлення житла на суму понад 544 мільйонів гривень.

Станом на початок березня цього року понад 1000 українських родин придбали нові оселі замість зруйнованих росіянами за урядовою програмою "єВідновлення". Найбільше житла за безготівковими сертифікатами від держави наразі купили на Київщині та в Києві.

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