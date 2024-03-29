НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вивезення українського зерна через Севастополь: підозрюються два капітани російських суден
КРИМОКУПАЦІЯЗерноСевастопольВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Вивезення українського зерна через Севастополь: підозрюються два капітани російських суден

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Російські судна "Михайло Ненашев" та "Зафар"
Російські судна "Михайло Ненашев" та "Зафар". Фото: VesselFinder

Двом громадянам Росії, капітанам російських суден "Михайло Ненашев" та "Зафар", які вивозили викрадене на тимчасово окупованих територіях України зерно через Севастопольський морський торговельний порт, повідомлено про підозру за порушення порядку в'їзду(ч. 2 ст. 332-1 КК України) на ТОТ та виїзду з неї для заподіяння шкоди інтересам держави.

Про це повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополі у Telegram.

Так, у 2023 році та в січні 2024-го капітани незаконно заходили та виходили до/із закритого Севастопольського морського торговельного порту. Там росіяни завантажували судна вкраденим на ТОТ зерном, без оформлення жодних дозвільних документів, а також вивозили його за межі митної території України.

Прокуратура автономії не вказує імена цих двох підозрюваних. Водночас Служба безпеки України поінформувала на своїй сторінці у Facebook, що йдеться про капітана "Михайла Ненашева" Дениса Нєвєдрова та капітана "Зафара" Юрія Бєлякова.

"Відомо, що на початку 2024 року Бєляков вивіз зі Севастопольського зернового термінала Авліта 38 тисяч тонн українського ячменю і незаконно доставив його в Сирію. Також встановлено, що з цього ж терміналу, у червні 2023 року, Нєвєдров вивіз до Лівії 27 тисяч тонн української пшениці", — йдеться у повідомленні СБУ.

Нєвєдров здійснив щонайменше шість незаконних рейсів. Іншому капітану цього ж судна вже раніше повідомляли про підозру за вчинення у 2022 році аналогічних злочинів.

Своєю чергою, Бєляков здійснив два таких рейси з/на окупований півострів. Обом капітанам загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Усвідомлюючи протиправність своїх дій та маючи на меті їх приховати, підозрювані періодично здійснювали вимкнення системи "AIS" (Автоматичної ідентифікаційної системи) та внесення до неї фіктивних відомостей щодо курсу слідування суден нібито в порти РФ, Лівану та Єгипту", — зазначають у прокуратурі АРК.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Російський винищувач Су-27 падає у Чорне море біля Севастополя, 28 березня 2024 року
У ВМС підтвердили збиття над Севастополем російського винищувача Су-27
Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї, Крим
У Криму знищено близько 150 об'єктів археологічної спадщини — КІДС
Мечеть "Аз-Зубейр" у Старому Криму
У Криму окупаційний суд оштрафував незалежну мусульманську громаду "Ескі Кирим" за "заборонену літературу"
Кримський політв'язень Амет Сулейманов
Російський суд відмовив у звільненні кримського політв'язня Сулейманова з-під варти за станом здоров'я
На початок