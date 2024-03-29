Двом громадянам Росії, капітанам російських суден "Михайло Ненашев" та "Зафар", які вивозили викрадене на тимчасово окупованих територіях України зерно через Севастопольський морський торговельний порт, повідомлено про підозру за п орушення порядку в'їзду на ТОТ та виїзду з неї для заподіяння шкоди інтересам держави.

Про це повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополі у Telegram.

Так, у 2023 році та в січні 2024-го капітани незаконно заходили та виходили до/із закритого Севастопольського морського торговельного порту. Там росіяни завантажували судна вкраденим на ТОТ зерном, без оформлення жодних дозвільних документів, а також вивозили його за межі митної території України.

Прокуратура автономії не вказує імена цих двох підозрюваних. Водночас Служба безпеки України поінформувала на своїй сторінці у Facebook, що йдеться про капітана "Михайла Ненашева" Дениса Нєвєдрова та капітана "Зафара" Юрія Бєлякова.

"Відомо, що на початку 2024 року Бєляков вивіз зі Севастопольського зернового термінала Авліта 38 тисяч тонн українського ячменю і незаконно доставив його в Сирію. Також встановлено, що з цього ж терміналу, у червні 2023 року, Нєвєдров вивіз до Лівії 27 тисяч тонн української пшениці", — йдеться у повідомленні СБУ.

Нєвєдров здійснив щонайменше шість незаконних рейсів. Іншому капітану цього ж судна вже раніше повідомляли про підозру за вчинення у 2022 році аналогічних злочинів.

Своєю чергою, Бєляков здійснив два таких рейси з/на окупований півострів. Обом капітанам загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Усвідомлюючи протиправність своїх дій та маючи на меті їх приховати, підозрювані періодично здійснювали вимкнення системи "AIS" (Автоматичної ідентифікаційної системи) та внесення до неї фіктивних відомостей щодо курсу слідування суден нібито в порти РФ, Лівану та Єгипту", — зазначають у прокуратурі АРК.

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