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На Вінниччині анестезіологи-реаніматологи впровадили нову методику знеболення
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На Вінниччині анестезіологи-реаніматологи впровадили нову методику знеболення

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Лікарі впроваджують нову методику знеболення.
Лікарі впроваджують нову методику знеболення. . Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Анестезіологи-реаніматологи одного із госпіталів Вінниччини впровадили нову методику знеболення. Вона дозволяє покращити стан та якість життя поранених, насамперед захисників з ампутаціями, які відчувають фантомні болі.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"Проблема надсильного гострого та хронічного болю у поранених стрімко набирає обертів. У пошуках шляхів її розв’язання ми звернулись до власного досвіду, до наукової літератури. У результаті вирішили додати до основного комплексного лікування регіонарну анестезію", — розповів полковник м/с Андрій Корсун, начальник клініки анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації.

За його словами, механізм її дії полягає в блокуванні нерва, який залучений до інервації певної ділянки, місцевим анестетиком.

"Суть цієї маніпуляції уявити може кожен: приблизно так само відчуває себе пацієнт в кабінеті стоматолога, коли йому колють знеболювальне у внутрішню сторону щоки, і та затерпає. Приблизно таким самим чином можна діяти й на кінцівки, живіт, інші частини тіла".

На Вінниччині анестезіологи-реаніматологи впровадили нову методику знеболення
Лікарі проводять процедуру знеболення пацієнту. Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Наразі, маючи позитивні результати роботи, Андрій Корсун з колегами діляться своїми навичками із фахівцями цивільних лікарень. Так, військові анестезіологи провели регіонарну анестезію пацієнтці, яка перебувала в одному з лікувальних закладів ЗС України.

У результаті онкологічного захворювання їй видалили молочну залозу. Після цього у жінки сильно розпухла рука, виникли проблеми з кістками, з’явились фантомні болі. Пацієнтка була в такому відчаї, що просила лікарів відрізати їй руку. Після проведення анестезії її стан значно покращився.

"Сьогодні наші анестезіологи навчаються у військових фахівців. В умовах війни такий тандем є дуже цінним, він дає можливість організовувати багато видів допомоги як військовослужбовцям, так і цивільному населенню. Пошуки шляхів полегшення страждань через біль важливий не тільки для військових, які отримують зараз травми та поранення, а й для цивільного населення. Адже, на жаль, ніхто не застрахований від того, щоб потрапити під обстріл чи в ДТПЯ", — зазначила генеральний директор міської лікарні Олена Верлан.

Допомогу отримав також захисник Максим, який був поранений на Донеччині у грудні минулого року. У чоловіка – розтрощені кістки в попереку, пробитий кишківник, він переніс оперативні втручання.

"Коли після операцій я лежав, то сильно не боліло, – розповідає Максим. – А ось коли вже почав вставати з ліжка, з’явився біль, що постійно посилюється, особливо під час ходіння. Кожні 3-4 години п’ю знеболювальні. Не можу заснути, якщо ж вдалось, то постійно прокидаюсь, важко зігнутись, на спині лежати боляче, настрій постійно поганий".

Після проведення реґіонарної анестезії Максим почувається краще, хоча ще й потребує кількох сеансів. Наразі маніпуляції йому проводять лікарі цивільного закладу.

"Сьогодні ми вже маємо гарні результати, які постійно нарощуємо, – каже Андрій Корсун. – Долучили невролога, у майбутньому плануємо працювати мультидисциплінарною командою, у якій будуть психолог та реабілітолог. Тобто робимо все, аби наші захисники мали можливість виспатись, повернутись до нормального життя, відчути себе функціональними".

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