На Рівненщині судитимуть жителя Дубровиці, який, за даними слідства, ошукав військовослужбовця та його рідних на понад 50 тисяч гривень. Підозрюваний використав мобільний телефон бійця та переказав гроші на особистий рахунок. Окрім цього, він написав родичам та друзям від імені військового та просив переказати гроші.

Про це 29 березня повідомили у Сарненській окружній прокуратурі.

За їхньою інформацією, у жовтні-грудні 2023 року житель Дубровиці увійшов в довіру до військовослужбовця й отримав доступ до його мобільного телефону та інтернет-банку, змінив пароль та переказував гроші на свої рахунки.

"Крім того, використовуючи мобільний телефон потерпілого, зловмисник надсилав повідомлення від імені військовослужбовця його близьким родичам та друзям з проханням переказати гроші на лікування та інші потреби", — повідомили у прокуратурі.

Відтак чоловіку вдалося привласнити 52 800 гривень.

У січні 2024 року жителю Дубровиці повідомили про підозру за фактом повторної крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, повторного шахрайства, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем.

Справу скерували до Дубровицького районного суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років.

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