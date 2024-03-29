Мобільний "Ощадбанк" на базі броньованої автівки вперше приїхав до деокупованого Святогірська Донецької області. Виїзний прийом людей фахівцями банку відбувся на оновленому транспорті.

Автівка мобільного відділення банку повністю броньована, облаштована генератором, каналами зв'язку. Начальниця філії Донецького обласного управління "Ощадбанк" Ганна Прасол розповідає, раніше з 2014 року мобільне відділення вже курсувало по Донеччині, обслуговувало клієнтів, в першу чергу — переселенців.

"Це мобільне відділення оновлене, вже виглядає по-іншому. На сьогодні його основне завдання — обслуговувати клієнтів на лінії розмежування. Ми будемо там, де немає інших банківських установ", — зазначила Ганна Прасол.

Мобільне відділення "Ощадбанку" у деокупованому Святогірську, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Житель Святогірська Юрій прийшов до мобільного відділення "Ощадбанку", щоб зняти з картки гроші.

"Дуже зручно, не потрібно їхати в інше місто для того, щоб зробити будь-які операції. Зараз збирався зняти гроші. Не потрібно тратити цілий день", — поділився Юрій.

Мобільне відділення "Ощадбанку" у деокупованому Святогірську, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами жительки Святогірська Наталія, інших банків у місті немає, тому пересувне відділення для жителів — це вихід.

"Раніше ми їздили в Слов'янськ, тепер маємо таку змогу. Та й взагалі, для населення в будь-яких громадах, де немає стаціонарних відділень банків, дуже зручно", — зауважила жителька Святогірська Наталія.

Жителька Святогірська Наталя, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Ганни Просол, у мобільному банку люди можуть отримати усі банківські послуги, які є у стаціонарних відділеннях:

відкрити картку,

зняти гроші,

обміняти валюту,

отримати грошові перекази,

пройти ідентифікацію.

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