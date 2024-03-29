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Вивозили чоловіків за кордон у багажнику машини: судитимуть жителів Тернопільщини
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Вивозили чоловіків за кордон у багажнику машини: судитимуть жителів Тернопільщини

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Жителі Тернопільщини сприяння у перетині кордону чоловіків, які підлягають мобілізації
Жителі Тернопільщини сприяння у перетині кордону чоловіків, які підлягають мобілізації. Фото: Нацполіція Тернопільщини

Двох жителів Тернопільщини судитимуть за сприяння у перетині кордону чоловіків, які підлягають мобілізації. Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його словами, організували цю справу житель чортківського району та його спільниця. Таку незаконну послугу вони оцінили у сім тисяч євро.

Досудове розслідування тривало кілька місяців. Слідчі встановили, що підозрюваний шукав клієнтів та допомагав їм доїжджати до місця призначення, а вже там його помічниця разом із замовником послуг в багажнику, перетинала кордон.

"Чоловік почав незаконно вивозити людей за кордон ще у 2023 році. Спілкуючись зі знайомим він дізнався, що той планує виїхати в іншу державу на заробітки й запропонував свою допомогу. Після отримання грошей спільниця вивезла замовника у багажному відділенні авто марки "Audi Q7" через міжнародний пункт пропуску "Порубне — Сіре". Уже в серпні чоловік знайшов нового клієнта, але вивезти його не вдалося, оскільки правоохоронці викрили їх під час перетину кордону", — розповів речник Нацполіції Тернопільщини.

Сергій Крета каже, цю справу вели слідчі Тернопільщини під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону спільно з оперативниками Тернопільського управління ДВБ та Департаменту контррозвідки СБУ.

"Організатору інкримінують 3 частину 15 статті Криміналього кодексу — незакінчений замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно з корисливих мотивів. Також оголосили підозру за 1 частиною 28 статті та 3 частиною 332 статті Кримінального кодексу. Це організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. За це передбачене ув’язнення до 9 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна. Справу слідчі мкерували до суду. Поліцейські встановлюють місцеперебування спільниці", — розповів Сергій Крета.

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