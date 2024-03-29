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Кіста як тенісний м'ячик: у Львові хірурги прооперували новонароджену дівчинку
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Кіста як тенісний м'ячик: у Львові хірурги прооперували новонароджену дівчинку

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Медики лікарні "Охматдит"
Медики лікарні "Охматдит". Фото: Центр дитячої медицини, лікарня “Охматдит”/Facebook

У Центрі дитячої хірургії лікарні "Охматдит" прооперували новонароджену дівчинку із кістою яйника. На п'яту добу після втручання дитину у задовільному стані виписали додому.

Про це повідомили на сторінці медустанови у Facebook.

Родина з Червонограда Львівської області. До "Охматдиту" дівчинка поступила, коли їй було 7 днів від народження із районного пологового будинку. Перинатально малятку діагностували кісту порожнини малого тазу. Під час обстеження у лікарні “Охматдит”, медики виявили, що у новонародженої Злати — величезна кіста лівого яйника. Відтак, вирішили зробити втручання лапароскопічним Лапароскопічний метод — без розрізів, лише за допомогою невеликих проколівметодом.

“Ця операція унікальна тим, що зроблена лапароскопічно. У новонароджених дітей застосування малоінвазивного методу втручання є у досить малій кількості через малий обʼєм живота. Це, по суті, ювелірна робота”, — наголосив медичний директор з хірургічної роботи Богдан Мальований

Кіста була діаметром більше, ніж 8 сантиметрів. Для порівняння по розміру це, як тенісний мʼячик. На 5-ту добу після втручання дівчинку успішно виписали додому у задовільному стані.

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