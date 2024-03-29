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Не впорався з керуванням: на Полтавщині внаслідок аварії травмувався водій легковика
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Не впорався з керуванням: на Полтавщині внаслідок аварії травмувався водій легковика

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Аварія у Лубенській громаді
Аварія. Фото: ГУ НП у Полтавській області

Аварія сталася 29 березня близько 10:00 в селі Засулля Лубенської громади. За попередніми даними, водій був у стані алкогольного сп’яніння.

Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

Не впорався з керуванням: на Полтавщині внаслідок аварії травмувався водій легковика
Аварія у Лубенській громаді. Фото: ГУ НП у Полтавській області

За даними слідства, за кермом автомобіля "Seat" перебував 49-річний водій. Він не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини дороги. За попередніми даними, водій легковика був у стані алкогольного сп’яніння.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій отримав тілесні ушкодження та доставлений до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. А 36-річну пасажирку автомобіля оглядають медичні працівники для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень"

Нині на місці аварії працюють слідчі.

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