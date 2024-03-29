Полтавська міськрада планує провести двомісячник чистоти: що запланували

Протягом квітня та травня у Полтавській громаді планують провести двомісячних чистоти. Залучити до нього планують як працівників структурних підрозділів міської ради, так і містян.
Про це повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова під час засідання нарада 29 березня.
Зокрема, 6 квітня у Полтаві планують організувати "Великий суботник". До прибирання планують залучити ОСББ Полтави, працівників підприємства та установ і бізнес.
"Це буде великий міський суботник у рамках двомісячника чистоти. Всі мають бути підготовані для прибирання території і впорядкувати благоустрій. Це стосується не тільки обласного центру, а і старостатів", — повідомила під час наради Катерина Ямщикова.
Двомісячник чистоти триватиме з 1 квітня до 31 травня на території Полтавської громади. До нього планують залучити усі комунальні підприємства і благодійні організацій. Зокрема, планують:
- провести очищення освітлювальних стовпів від реклами;
- прибирання цвинтарів;
- прибирання прилеглих до комунальних підприємств територій;
- очищення бордюрів і прибордюрних територій;
- встановити додаткові сміттєві баки;
- пофарбувати паркан на "Каштановій алеї";
- висадити майже 300 дерев та понад 400 кущів.
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