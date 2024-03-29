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"Організм потребуватиме часу на адаптацію". Головна санлікарка Кіровоградщини про перехід на літній час
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"Організм потребуватиме часу на адаптацію". Головна санлікарка Кіровоградщини про перехід на літній час

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В Україні в ніч із суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня, переведуть годинники на літній час — на одну годину вперед.

Головна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук розповіла Суспільному, що переведення годинників вплине на організм людини.

"Самопочуття людини буде погіршуватись, адже порушуються біологічні ритми в організмі, за якими людина жила до цього".

За її словами, період адаптації супроводжують швидка втомлюваність, втрата концентрації, зниження імунітету й загострення хронічних захворювань.

"Часто буває порушення апетиту, дискомфорт у шлунково-кишковому тракті, загострення серцево-судинних захворювань часті зміни настрою чи навіть депресія".

Літні люди відчувають перехід на літній час найбільше, сказала Надія Оперчук.

"Це через хронічні захворювання. Крім того, в них біологічний ритм повільніший, адаптація, відповідно – триваліша".

Середня тривалість адаптації – два тижні.

"Ми рекомендуємо в цей час підготуватись до зміни й до життя за новими біологічними ритмами. Потрібно раніше лягати спати, висипатися, відрегулювати своє харчування. Важливо уникати стресу в цей період, менше хвилюватися".

Законодавчо закріпили зміну часу двічі на рік в Україні постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". За часів незалежності України перехід на літній та зимовий час декілька разів намагалися скасувати. Востаннє така спроба була у 2021 році. Тоді у березні Верховна Рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроєкт відправили на повторне друге читання.

На зимовий час Україна переходить торік 29 жовтня.

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