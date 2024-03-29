На Одещині від початку року сталось понад 300 пожеж в екосистемах

Від початку року в Одеському регіоні 345 разів викликали рятувальників через загоряння сухої рослинності на відкритих територіях.

Про це 29 березня повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежі знищили понад 168 гектарів землі. У пресслужбі зазначили, що у 99% випадків загоряння стались через людську недбалість та нехтування правилами пожежної безпеки.

"Такі дії знищують не лише екосистеми, але й вбивають усі живі організми, які там мешкають", — йдеться у повідомленні.

Жителів Одещини закликали берегти екосистеми.

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