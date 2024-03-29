На Вінниччині екологи виявили стихійні сміттєзвалища

У Лука-Мелешківській громаді вздовж лісу екологи виявили стихійне сміттєзвалище. Тепер власник земельної ділянки, на якій виявлено безхазяйні відходи має його утилізувати. Про це Суспільному розповів екоінспектор Олександр Шевченко.

Стихійне сміттєзвалище у Лука-Мелешківській громаді вздовж лісу. Суспільне Вінниця

"На сьогодні інспекцією встановлюється власник ділянки. Після того як буде встановлено чи є власник, чи воно є безхазяйне буде прийматись рішення щодо забезпечення його ліквідації. У разі, якщо ділянка не має власника і знаходиться в комунальній землі державною екологічна інспекція буде звертатись до селищної ради щодо забезпечення його ліквідації", — сказав Олександр Шевченко.

Рейди незаконними сміттєзвалищами екоінспектори області проводять із березня. За цей час таких виявлено сто, сказав Шевченко.

Стихійне сміттєзвалище у Лука-Мелешківській громаді вздовж лісу. Суспільне Вінниця

Обабіч лісу стихійне сміттєзвалище екологи виявили й у Стрижавці. Туди інспектори приїздять вдруге. Цього разу, аби перевірити чи прибрали територію. За утилізацію цього сміттєзвалища відповідає селищна рада, сказав Шевченко. За тиждень територію частково розчистили, втім непотріб завдав шкоди водоймі.

Стихійне сміттєзвалище. Фото: Суспільне Вінниця

Очільник громади Михайло Демченко сказав, роблять все, аби місцеві мали куди дівати побутові відходи. У громаді зорганізовано централізоване вивезення сміття. Послуга — платна.

"Комунальне підприємство обслуговує кожну локацію. І це є по всіх Старостинським округам, по всім населеним пунктам. Ми сьогодні обслуговуємо і забираємо централізовано. В нас це налагоджено відповідно до договорів", — розповів Демченко.

Аби стихійних сміттєзвалищ у громаді більше не виявляли, зазначив Демченко вживатимуть відповідні заходи.

Стихійне сміттєзвалище. Фото: Суспільне Вінниця

"Ті локації, які самі критичні й небезпечні будемо огороджувати, ставити певні відеокамери, які будуть фіксувати порушників і будемо їх притягувати до відповідальності відповідно до законодавства. Будемо публічно цих людей показувати жителям, бо це не приїхав житель з іншої громади, це виключно ті люди, які проживають в межах територіальної громади", — сказав Демченко.

За викидання сміття у невідведених для цього місць законом України передбачено штраф. Сума варіюється від 340 гривень до 1360, розповів Олександр Шевченко. Якщо ж буде доведено факт забруднення довкілля – сума зросте.