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Правоохоронці оголосили 29-річному львів'янинові про підозру в допомозі ухилянтам
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Правоохоронці оголосили 29-річному львів'янинові про підозру в допомозі ухилянтам

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Обшук у підозрюваного в переправленні військовозобов'язаних за кордон
Обшук у підозрюваного в переправленні військовозобов'язаних за кордон. Пресслужба поліції Львівської області

На Львівщині правоохоронці повідомили 29-річному львів'янинові про підозру в організації виїзду для чоловіків призовного віку. Наразі триває розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, чоловік незаконно вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи. Це давало їм право виїхати за кордон.

Під час обшуку вдома у львів'янина виявили й вилучили комп’ютерну техніку та інші речові докази. Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Санкція статті – від п’яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

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