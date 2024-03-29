Майже рік в Павлограді на Дніпропетровщині працює громадська організація "Сильна українська мама". До неї входять жінки, які втратили на війні чоловіків та синів. Зараз в організації понад 70 людей. Очолює її Світлана Ізмайлова. Син жінки воював 8 років, отримав 9 контузій та у 2022-му помер від серцевого нападу. Каже: тому підтримують не лише жінок, в яких загинули рідні від бойових травм. У планах Світлани відкрити й представництво в Дніпрі, розповіла вона Суспільному.

Світлана Ізмайлова. Суспільне Дніпро

Світлана Ізмайлова розказує: ГО "Сильна українська мама" в Павлограді заснували в травні 2023-го року. Вона об'єднує дружин і матерів загиблих воїнів.

"До мене звернулася мама. У неї не бойова втрата, син помер вдома. Коли вона до мене звернулася, це була одна людина. В неї був розпач, вона не знала, що їй робити. Але коли ми з нею сіли поспілкуватися, зараз вона в мене. Дуже багато різних історій. І мами бувають різні, до кожної треба свій підхід", — каже жінка.

Мами загиблих бійців на покладанні квітів до меморіалу. Суспільне Дніпро

"Я рада, що я очолюю цю організацію. І я рада, що в мене є ці мами. Витягуємо одна одну з депресії", — додає вона.

"Я сиділа та думала, що це якась помилка". Історії мам загиблих бійців

Ганна Яценко, мати загиблого військового. Суспільне Дніпро

Ганна Яценко — також мати загиблого військового. Він пішов воювати в перші дні повномасштабної війни. Служив в 128-ій бригаді ТрО Дніпра. 15 днів був в оточенні, розказує мати.

"Потрапили вони в дуже гарячі точки. І в оточенні були 15 днів. І привалювало їх так, коли обстріляли, їх десь близько двох годин відкопували. Тоді він сказав, що це був його другий день народження... А ми нічого не знали, він так беріг нас всіх. Коли загинув, йому було 46 років. Це було 22 жовтня 2022 року. Ми зараз лише хочемо, закінчиться війна, і після перемоги хочемо з’їздити на те місце, де він загинув", — говорить мати.

Тетяна Руденко, мати загиблого військового. Суспільне Дніпро

Мати загиблого військового Тетяна Руденко розповідає: в момент загибелі її синові було 29 років. До 2015-го він був інструктором, готував хлопців до АТО. Коли почалася повномасштабна війна, пішов служити.

"Вони були два тижні в Бахмуті. Він вийшов на зв’язок, написав, що все добре, я в безпеці. Сказав, що заступає на чергування. Вранці я глянула, що його немає в онлайні. Подумала, що відпочиває. А ввечері зателефонували та сказали, що Дениса вже немає. Вони відбили атаку і тут в них влучив ланцет. Залишився маленький синочок Радомир", — ділиться Тетяна Руденко.

Надія Сафонова, мати загиблого військового. Суспільне Дніпро

Син Надії Сафонової Євген спочатку воював в “Айдарі”, потім — у 93-й бригаді. Загинув 21 травня 2020 року. Удома його не дочекалася дружина та син Денис.

"Зателефонував, що на три дні приїде, ще подарунок купив, на синове день народження. Їжачка. І підписав: "Любому сину Денчику від тата". А за два дні мені зателефонував комбат, що Женя загинув. Я сиділа та думала, що це якась помилка. Женя мій був тяжко поранений, везли в лікарню, але не довезли. Дорогою помер. 31 рік йому було", — розповіла мати.

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