На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту до червня

У Києві із 30 березня до 15 червня на Північному мосту обмежать рух транспорту через ремонт дороги.

Про це попереджає "Київавтодор".

Обмеження діятимуть в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду мосту з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

Обмеження руху. Фото: КМДА

Зміни пов'язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів "Київавтошляхміст".

Також із 28 березня до 15 квітня на вулиці Богатирській діятимуть тимчасові обмеження в русі транспорту.