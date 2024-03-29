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На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту до червня
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На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту до червня

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північний міст
Північний міст у Києві. Фото: Уніан (ілюстративне)

У Києві із 30 березня до 15 червня на Північному мосту обмежать рух транспорту через ремонт дороги.

Про це попереджає "Київавтодор".

Обмеження діятимуть в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду мосту з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту до червня
Обмеження руху. Фото: КМДА

Зміни пов'язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів "Київавтошляхміст".

Також із 28 березня до 15 квітня на вулиці Богатирській діятимуть тимчасові обмеження в русі транспорту.

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