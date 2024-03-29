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Антикорсуд виніс вирок ексзаступнику Одеського міського голови
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Антикорсуд виніс вирок ексзаступнику Одеського міського голови

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Анатолій Орловський
Анатолій Оловський, колишній заступник Одеського міського голови. Фото: Пушкінська

Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому виконувачу обов’язків заступника Одеського міського голови Анатолію Орловському, якого обвинувачували у заволодінні майна.

Про це 29 березня повідомили в пресслужбі суду.

У повідомленні зазначено, що підсудний обвинувачувався за ч. 5 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. За даними слідства, ексчиновник за попередньою змовою групою осіб заволодів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Обвинувачений уклав з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури угоду про визнання винуватості. Йому призначили чотири роки та шість місяців позбавлення волі з позбавленням права на три роки обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Від відбування покарання колишнього посадовця звільнили з іспитовим строком на три роки, додали в суді.

Згідно з інформацією на сайті Судової влади, вирок винесли колишньому віцемеру Анатолію Орловському.

ВАКС виніс вирок ексвіцемеру Одеси Анатолію Орловському
Справа, за якою отримав вирок колишній заступник мера Одеси Анатолій Орловський. Фото: скриншот сайту Судова влада

З червня 2024 року Анатолій Орловський працював на посаді першого заступника міського голови. З міськради його звільнили в березні 2020 року.

ОНОВЛЕНО о 14:46. Журналіст Олег Новіков у Telegram повідомив, що Анатолій Орловський отримав вирок у справі аеропорту "Одеса". За його даними, колишній посадовець був одним із обвинувачених у цьому розслідуванні.

Справа аеропорту "Одеса"

За даними НАБУ та САП, у 2011 році група людей, серед яких колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Борухович розробили схему, за якою комплекс із власності міста перейшов у спільну власності приватної компанії та територіальної громади.

Антикорсуд виніс вирок ексзаступнику Одеського міського голови
Схема заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Фото: НАБУ

Слідство вважає, що в результаті цих дій місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Аби аеропорт не можна було повернути у власність громади, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який 10 років не погашали, додали в САП.

29 серпня п'ятьом особам повідомили про підозру у незаконному заволодінні аеропортом та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності. Серед них — колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович.

16 жовтня стало відомо, Вищий антикорупційний суд арештував майно міжнародного аеропорту "Одеса".

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