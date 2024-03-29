У Рівненському зоопарку 31 березня стартує новий сезон. Це перше офіційне відкриття після початку повномасштабного вторгнення. У програмі заходів: показові годівлі, розваги для дітей та випуск врятованих кажанів у природу.

Заступниця директора Рівненського зоопарку Ірина Оліферук розповіла в етері Українське радіо Рівне про те, яких нових тварин можна буде побачити на відкритті.

З її слів, 31 березня відкривають експозиційний сезон, після зимового періоду:

"Зоопарк працює упродовж року. Взимку одна частина тварин зачинена, іншу можна побачити через оглядові вікна в будиночках. В літній період ми всіх випускаємо на вулицю. Підготували паркову зону, проводимо ремонти, відреставрували вольєри після зимового періоду. З потеплінням все більше тварин з'являється на вуличних вигулах. Всіх тварин побачити не можна буде, тому що є дуже теплолюбиві, яких ми переводимо на вулицю в травні".

Діти гладять поні у зоопарку. Фото: Рівненський зоопарк

Програма заходів на відкритті сезону:

показові годівлі тварин;

розваги для дітей;

випуск врятованих кажанів у природу.

"Вирішили внести святкового настрою в такі смутні часи. Програма більш орієнтована на діток. Ми підготували наукове шоу, показові годівлі тварин, у нас будуть аніматори. Будемо розпалювати піч та випікати хліб. Ніякої музики концертної не буде", — зазначила Ірина Оліферук.

За словами заступниці директора, у зоопарку шість років проводять показові годівлі тварин. Головна мета таких заходів — показати, як живуть тварини та чим вони харчуються.

"Такі показові годівлі проводять багато зоопарків. Відвідувачі можуть підійти до вольєра, де є працівник, який розповідає про тварин, що вони їдять. Інший працівник заходить у вольєр і розкладає їжу, і потім випускає туди тварин. Коли проходять годівлі, тварини рухаються, вони активні. Відвідувачами зоопарку годувати тварин суворо заборонено, а тут є можливість поспостерігати як це відбувається. Дуже класно годувати рожевих пеліканів, вони їдять виключно рибу. Ми будемо в цю неділю годувати тигрицю Зіру, нашу улюбленицю. Вона дуже активна, грайлива. Намагаємося охопити різних тварин: копитних, приматів, птахів та хижаків", — додала Ірина Оліферук.

Показове годування тварин у Рівненському зоопарку. Фото: Рівненський зоопарк

Капуцини у Рівненському зоопарку. Фото: Суспільне Рівне

У березні 2024 року в зоопарку з'явилися нові тварини з Чехії — десять лучних собак та двоє самців альпак. Останніх можна побачити на відкритті сезону.

"Лучні собаки поки знаходяться у закритому приміщенні. Ми готуємо для них вольєр. Їх поки не можна буде побачити. Нових альпак, які нещодавно приїхали, можна буде побачити, у них карантин закінчився. Вони вже будуть виходити у вуличний вигул. У квітні ми плануємо поїздку в Миколаївський зоопарк. Маємо привести новий вид хижих птахів — це білоплечий Орлан. Бебі-бум у нас почався ще у січні. Народилися карликові козенята, вони вже на вуличному вигулі. На початку березня в групі гамадрилів також народилося дитинча. У лемурів котячих є малюк. Є малюк кімкажу — це в експозиції "нічний світ". В травні мають птахи вилупитися", — зазначив працівниця зоопарку.

Двоє самців альпак, який у квітні 2024 року привезли у Рівненський зоопарк. Фото: Суспільне Рівне

Лучні собаки, яких привезли з Чехії у березні 2024 року. Фото: Суспільне Рівне

На території зоопарку працює філія Українського центру реабілітації рукокрилих, які займаються порятунком кажанів. У день відкриття сезону планують випустити у природу 30 кажанів чотирьох видів, якими опікувалися у зоопарку.

"В Україні 28 видів кажанів, і всі вони занесені у Червону книгу України. Було таке, що ми виїжджали разом з ДСНС в міську лікарню. Там на підвіконні завелися кажанчики, ми їх звідти виймали. Багато кажанів залітають у приміщення, будинки. Коли кажанчики поступають до нас в центр, ми проводимо огляд: чи нема ніяких ушкоджень, чи цілі кінцівки, чи цілі перетинки, чи немає паразитів. Ми їх зважуємо, визначаємо вид. Підгодовуємо в ручну, якщо вага не велика. Якщо це теплий період і з кажанчиком все добре, ми їм випускаємо. Якщо це відбувається взимку, то ми їх залишаємо до весни", — зазначила Ірина Оліферук.

Кажани у медзакладі Рівного. Фото: Facebook Рівненський зоопарк

Кажанам, які потрапляють на реабілітацію до зоопарку, вимірюють розмір передпліччя та зважують. Фото: Суспільне Рівне

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