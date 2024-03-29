Служба безпеки України повідомила про підозру сімом громадянам України, які, за даними слідства, працюють у створеному окупантами "Головному управлінні МВС РФ" на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на матеріали СБУ.

За даними слідства, одного з підозрюваних призначили на посаду начальника відділу дізнання так званого "відділу поліції №3 УВС по м.Василівка і Василівському районі". Трьох інших — на посади поліцейських патрульно-постової служби цього ж відділу.

Ще один фігурант працює на посаді чергового "відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху управління Міністерства внутрішніх справ Росії "Мелітопольське". Інший — на посаді чергового ізолятора тимчасового тримання "відділу поліції № 2 УВС по м. Василівка і Василівському районі".

А жінку призначено на посаду діловода окупаційного "Приморського відділу Бердянського управління МВС в Запорізькій області".

"У лавах псевдоутворення вони виконують каральні завдання росіян з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої території регіону. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву", — йдеться в повідомленні.

Фігурантам повідомили заочно про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

Якщо провину доведуть, їм загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

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