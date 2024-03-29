НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Працюють в окупаційному МВС на Запоріжжі: сімом громадянам України повідомили про підозру в колабораціонізмі
СБУОКУПАЦІЯКолабораціонізмРегіони

Працюють в окупаційному МВС на Запоріжжі: сімом громадянам України повідомили про підозру в колабораціонізмі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Підозри колаборантам на Запоріжжі
Працівники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру сімом громадянам України, які, за даними слідства, працюють у створеному окупантами "Головному управлінні МВС РФ" на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на матеріали СБУ.

За даними слідства, одного з підозрюваних призначили на посаду начальника відділу дізнання так званого "відділу поліції №3 УВС по м.Василівка і Василівському районі". Трьох інших — на посади поліцейських патрульно-постової служби цього ж відділу.

Ще один фігурант працює на посаді чергового "відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху управління Міністерства внутрішніх справ Росії "Мелітопольське". Інший — на посаді чергового ізолятора тимчасового тримання "відділу поліції № 2 УВС  по м. Василівка і Василівському районі".

А жінку призначено на посаду діловода окупаційного "Приморського відділу Бердянського управління МВС в Запорізькій області".

"У лавах псевдоутворення вони виконують каральні завдання росіян з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої території регіону. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву", — йдеться в повідомленні.

Фігурантам повідомили заочно про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

Якщо провину доведуть, їм загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Колаборанти Донеччини
"Мер" Макіївки та "начальник відділу ЖКГ та архітектури": судитимуть ще двох так званих посадовців "ДНР"
СБУ повідомили заочну підозру двом бойовикам "ЛНР"
Ексохоронцю Захарченка та учасниці незаконних збройних формувань "ЛНР" повідомили заочну підозру — СБУ
Житомир, СБУ, граніт, Росія, 29 березня 2024 року
На Житомирщині затримали підприємців, які приховано постачали в Росію граніт на пам'ятники загиблим росіянам
Обстріл енергооб'єкта на Франківщині, 29 березня 2024 року
Через обстріл РФ енергооб'єкта на Франківщині слідчі відкрили провадження — прокуратура
На початок