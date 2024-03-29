"Хочу побачити сина живим". У Хмельницькому вийшли на підтримку полонених

"Хочу побачити сина живим", — таке бажання мати українського захисника Анжела загадала сьогодні, 29 березня, у свій день народження на щоп'ятничній акції "Поверніть Героїв з полону".

Жінка розповіла Суспільне Хмельницький, що її син 17 місяців перебуває в російському полоні.

"Хочу свого сина побачити живим і обійняти його, поспілкуватись з ним. У мене сьогодні день народження, таке в мене бажання, щоб повернули цього року мого сина додому", — сказала Анжела.

Жінка пригадує, як до того спілкувалася з ним: "Спілкувалася 15 жовтня. Він мені не казав, що йде на бойове, дівчині своїй сказав. Уже 18 жовтня він до неї телефонував і сказав: "Не буде мене на зв’язку декілька днів, так, як ми йдемо на бойове завдання". А він знав, що я дуже переживаю за нього, він мені цього не сказав. І на Херсонському напрямку вони потрапили в полон".

Анжела чекає на визволення сина з російського полону, 29 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Анжела — одна з п’ятдесятьох учасників сьогоднішньої акції в Хмельницькому "Поверніть Героїв із полону". Приходить, розповіла, щоп’ятниці, аби всіх українських захисників визволили з російського полону.

Другий рік, розповіла Надія з Теофіпольської тергромади, чекає на звістку від сина. Він зник безвісти в лютому минулого року на Донеччині. Каже, чому продовжує виходити на акцію.

"Щоб закінчилося те пекло, щоб повернулися наші діти живі, здорові додому. Ми дуже їх чекаємо, щоб кожен повернувся, щоб закінчилася ця війна, щоб ворог вгамувався, мав розум, щоб відпустив усіх дітей додому. Тяжко чекати", — каже учасниця акції Надія.

Люди вийшли на акцію в підтримку полонених, 29 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Більшість учасників акції, зі слів її координаторки Леся Стебло, рідні військовополонених і безвісти зниклих. З її слів, сьогодні в місті, це — 85 така акція. Організовують її щоп’ятниці від 19 серпня 2022 року.

"Я розуміла, що ця проблема — кричуща. І ми розуміли, що тривалий час нам треба буде ходити. Найважче, насправді те що ми не знаємо, скільки потрібно часу, щоб ми дочекалися всіх, за кого виходимо", — говорить Леся Стебло.

Анастасія з Херсонщини теж долучилась до акції. Жінка сказала, що їй не байдужа доля українських воїнів, і тих, хто чекає на їх повернення додому.

"Мій брат, на жаль, загинув у Маріуполі у 2022 році. Під Бахмутом загинув брат чоловіка. Я приходжу підтримати рідних полонених, бо я вже не отримаю того дзвінка: "Привіт, сестра, я вдома". Але я хочу, щоб вони всі почули, і всі побратими скоріше повернулися додому, тому що я думаю, він би пишався мною дуже сильно", — каже Анастасія.

Наступна акція "Поверніть Героїв із полону", зі слів її координаторки, відбудеться в Хмельницькому п'ятого квітня.

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